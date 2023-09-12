شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل توقف هذه الملحقات مع أجهزة iPhone وApple Watch الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة آبل لاستضافة حدث إطلاق سلسلة آيفون 15 الذي طال انتظاره وستعقد الشركة حدثها السنوي اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر، والذي يطلق عليه اسم "Wonderlust".

وسيعقد الحدث في مقرها الرئيسي في كوبرتينو، كاليفورنيا، الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي (10.30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، أي حوالى السابعة بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن تطلق الشركة تشكيلة سلسلة iPhone 15 وApple Watch Series 9 وApple Watch Urtla 2 وAirPods Pro في هذا الحدث، وكانت هناك تكهنات بأن شركة Apple ستطلق حافظات جديدة هذا العام لسلسلة iPhone 15 وستتوقف عن استخدام الحافظات الجلدية.

وتشير التقارير الجديدة إلى أن شركة آبل تخطط للتوقف عن إنتاج مجموعتها الكاملة من ملحقات مطاط السيليكون والمطاط الفلوري، ويُنظر إلى قرار التوقف عن استخدام جميع ملحقات Apple المصنوعة من الجلد والسيليكون على أنه خطوة مهمة في مبادرة أوسع تهدف إلى التحول نحو مواد مستدامة بيئيًا.

وفقًا لتقرير صادر عن MacRumours، قد توقف شركة Apple جميع ملحقاتها من مطاط السيليكون والمطاط الفلوري، ويضيف التقرير أن عملاق التكنولوجيا ومقره كوبرتينو قد يقدم ملحقات مصنوعة من مواد صديقة للبيئة.

وفقًا للتقرير، فإن قائمة الملحقات التي قد تستبدلها الشركة تشمل iPhone Silicone Case مع MagSafe، وSport Band، وSolo Loop، وAirTag Loop.

وأضاف التقرير أيضًا أن شركة آبل قد تستبدل الملحقات الحالية بأخرى مصنوعة من مادة متميزة تسمى FineWoven، ومن المتوقع أن تطلق شركة آبل تصميمات جديدة للملحقات، مثل سوار Apple Watch "FineWoven" المزود بإبزيم مغناطيسي، لتحل محل منتجاتها الصادرة.

إطلاق آبل آيفون 15: إليك ما يمكن توقعه من المتوقع أن تقدم شركة آبل أربعة إصدارات: iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max.

وبينما كانت هناك تقارير سابقة تشير إلى أن هاتف آيفون من الدرجة الأولى لعام 2023 قد يحمل اسم iPhone 15 Urtla، تشير أحدث المعلومات إلى أن شركة آبل قد تلتزم باتفاقية تسمية آيفون 15 برو ماكس.

سيكون جهاز iPhone 15 و15 Plus القياسي بمثابة الطرازات الأساسية، حيث يتميز بإطارات من الألومنيوم وظهر زجاجي، وفي المقابل سيحتوي طرازا آيفون 15 المتطوران على إطارات من التيتانيوم ومن المتوقع أن تشق التحسينات التي تم تقديمها العام الماضي، بما في ذلك Dynamic Island والكاميرا بدقة 48 ميجابكسل، طريقها إلى طرازات سلسلة iPhone 15 الأساسية هذا العام.

ومن المرجح أن تحافظ شركة آبل على استراتيجية المعالجات المتمايزة، حيث يعمل هاتف iPhone 15 وiPhone 15 Plus بمعالج A16 Bionic، بينما سيتم تزويد iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بالجيل الأحدث من معالج A17.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تقوم جميع طرز iPhone 15 الأربعة بالتبديل من اتصال Lightning إلى USB-C.