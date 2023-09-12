شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما يمكن توقعه من إطلاق سلسلة آيفون 15 وAirPods وApple Watch Series 9؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد شركة آبل مؤتمرها السنوي مساء اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تطلق الشركة ما لا يقل عن ستة منتجات جديدة وربما أكثر، فصلا عن إعلان مواعيد إصدار iOS 17 وiPadOS 17 وwatchOS 10 وtvOS 17.

يركز حدث آبل بشكل أساسي على الأجهزة، وكما هو الحال في السنوات السابقة، ستحتل أجهزة آيفون مركز الصدارة.

فيما يلي ملخص بمنتجات آبل المرجح إطلاقها في الحدث: مؤتمر آبل 2023: أربعة هواتف آيفون جديدة كما هو الحال في السنوات القليلة الماضية، 2020 على وجه الدقة، ومن المرجح أن تطلق شركة آبل أربعة نماذج: آيفون 15، آيفون 15 بلس، آيفون 15 برو، آيفون 15 برو ماكس.

وكانت هناك تقارير تفيد بأن أفضل هاتف آيفون لعام 2023 قد يسمى ايفغ 15 ألترا، لكن التقارير الجديدة تدعي أن آبل قد تلتزم بتسميات آيفون 15 برو ماكس.

سيكون هاتف آيفون 15 وآيفون 15 بلس العادي هو الطراز الأساسي، الذي يتميز بجوانب من الألومنيوم وظهر زجاجي، وسيحتوي طرازا آيفون 15 المتطوران على إطارات من التيتانيوم، من المتوقع أن تصل ترقية الشاشة الكبيرة والكاميرا في العام الماضي – Dynamic Island وكاميرا بدقة 48 ميجابكسل – إلى طرازات سلسلة آيفون 15 الأساسية هذا العام أيضًا.

وقد تلتزم شركة آبل بإستراتيجية المعالجات المختلفة هذا العام أيضًا وهذا يعني أن آيفون 15 آيفون 15 بلس سيعملان بمعالج A16 Bionic بينما سيحصل آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، على معالج A17 من الجيل الأحدث.



حدث آبل 2023: طرازان جديدان من آبل ووتش تميل جميع طرز آيفون 15 الأربعة أيضًا إلى التبديل من اتصال Lightning إلى USB-C، ومن المرجح أن تكون ألوان آيفون 15 هي الأسود والأبيض والأصفر والأزرق؛ تدعي بعض التقارير أيضًا خيار Orange / Coral Pink.حدث آبل 2023: طرازان جديدان من آبل ووتش من المتوقع أن تقوم شركة آبل بتحديث سلسلتين من ساعات آبل ووتش مع إطلاق Apple Watch Series 9 وApple Watch Urtla 2. وستكون Apple Watch Series 9 متاحة بالمقاسين الحاليين 41 ملم و45 ملم.

من المتوقع أن تلتزم شركة آبل بحجم 49 ملم في ساعتها آبل ووتش الترا 2، ومن المتوقع أن تبدو جميع موديلات ساعات آبل الجديدة مثل موديلات العام الماضي.

وهذا يعني أن الساعات القياسية سيكون لها نفس التصميم الأساسي مثل Series 4 التي تم طرحها في عام 2018، بينما تحافظ Urtla على مظهر العام الماضي.

لكن قد تقدم شركة آبل مواد وألوانًا جديدة، من المتوقع أن يكون التركيز الكبير لـ آبل ووتش هذا العام هو الأداء مع الساعات التي تم الإبلاغ عن حصولها على أول شريحة جديدة لها منذ السلسلة 6.

ومن غير المرجح أن تطلق آبل خليفة لـ Apple Watch SE 2 التي تم إطلاقها في عام 2022.

حدث أبل 2023: AirPods Pro خط إنتاج آخر من المحتمل أن يحصل على تحديث هو AirPods Pro، وقد تطلق Apple AirPods Pro مع دعم شحن USB من النوع C.

ومن غير المرجح أن تحصل سماعات الأذن على أي ميزات رئيسية جديدة للأجهزة، ولكن تحديث البرنامج قد يؤدي إلى تحسين التبديل التلقائي للجهاز والقدرة على كتم الصوت وإلغاء كتم الصوت من AirPods نفسها.

وقد تكون هناك أيضًا ميزة جديدة تسمى "التوعية بالمحادثة" والتي تعمل تلقائيًا على إسكات الوسائط التي يتم تشغيلها عندما يبدأ الأشخاص في التحدث إلى مرتديها.

وبحسب ما ورد تخطط الشركة أيضًا لجلب شحن USB-C إلى أجهزة AirPods وAirPods Max المنخفضة الجودة في وقت مبكر من العام المقبل.