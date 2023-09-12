شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موعد مؤتمر Apple للكشف عن آيفون 15.. كيف تشاهد البث الحى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة Apple لعقد حدث "Wonderlust" مساء اليوم وتحديدا في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والذي ستطلق خلاله سلسلة الهواتف الذكية iPhone 15 وiPhone Pro، حيث أشارت التقارير أن الشركة ستطلق أربعة طرازات من iPhone – اثنان في كل سلسلة – بالإضافة إلى أجهزة أخرى، وفيما يلي تفاصيل ما يمكن توقعه من حدث الإطلاق، ومكان المشاهدة المباشرة ووقت الحدث.

ما يمكن توقعه من حدث Apple "Wonderlust": "Wonderlust" هو حدث Apple السنوي في سبتمبر حيث من المتوقع أن تطلق أربعة هواتف iPhone جديدة: iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، وقد تطلق الشركة أيضًا طرازين من Apple Watch – Apple Watch Series 9 وApple Watch Urtla 2 – وزوج من الجيل التالي من AirPods Pro.

iPhone 15 وiPhone 15 Pro: ما الجديد تشير التقارير إلى أنه هذا العام، ستتخلص جميع طرز iPhone من منفذ الإضاءة لصالح موصل USB من النوع C بعد عقد من امتلاكه، ويقال إن طرازات iPhone 15 Pro تأتي مع منفذ Thunderbolt 4، بينما قد تحتوي الطرز غير الاحترافية على منفذ USB 2.0 القياسي.

وتشير الشائعات إلى أن إطار التيتانيوم من المحتمل أن يكون ميزة كبيرة أخرى في طرازات iPhone 15 Pro، ومن المتوقع أن يتم إطلاق طرازات Pro باللون الفضي والأسود والأزرق، بالإضافة إلى خيار جديد، وقد يكون "زر الإجراء" الخاص بـ Apple Watch Urtla في طريقه أيضًا إلى طرازات iPhone 15 Pro.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يأتي كل من iPhone 15 وiPhone 15 Plus مزودًا بوظيفة Dynamic Island، ويقال أيضًا أنها تأتي مع مستشعرات كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وعندما يتعلق الأمر بـ iPhone 15 Pro، فمن المتوقع أن يحتفظ بالعدسة المقربة 3x من طراز العام الماضي وقد يحصل iPhone 15 Pro Max على كاميرا منظار.

سعر ايفون 15 وايفون 15 برو وفيما يتعلق بالأسعار، قد تحصل الطرازات الاحترافية على ارتفاع، لكن النماذج غير الاحترافية يجب أن تكلف نفس التكلفة، حسبما زعمت التقارير.