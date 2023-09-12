تكنولوجيا: تسريب سعر هاتف Motorola Edge 40 Neo 5G EU قبل إطلاقه المقرر في 14 سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة موتورولا رسميًا أن هاتف Motorola Edge 40 Neo سيظهر لأول مرة في أوروبا في 14 سبتمبر. ولقد سمعنا بالفعل عن مواصفات الهاتف والألوان الثلاثة التي سيتوفر بها.

ومع ذلك، كشف تسريب جديد الآن عن السعر المتوقع للهاتف في الاتحاد الأوروبي، استنادًا إلى لقطة شاشة تم مشاركتها بواسطة باراس جوجلاني.

فمن المتوقع أن يصل سعر الهاتف مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 256 جيجابايت من التخزين إلى 338.99 يورو. ضع في اعتبارك أن الأسعار قد تتقلب قليلاً بسبب الضرائب الإقليمية، لكن هذا الرقم يقدم إشارة عامة حول المكان الذي من المحتمل أن يتم وضع هذا الجهاز فيه في السوق.

كما يقال إن Motorola Edge 40 Neo يتميز بشاشة P-OLED بحجم 6.55 بوصة مع حواف منحنية. ويُشاع أن الشاشة توفر دقة FHD + حادة تبلغ 1080 × 2400 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتز.

بالنسبة للتصوير، هناك توقعات بوجود كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي رائعة. ومن الخلف، يُشاع أن الهاتف يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ومن المحتمل أن تكون مجهزة بميزة تثبيت الصورة البصرية (OIS) للحصول على لقطات أكثر وضوحًا.

وفيما يتعلق بالنظام، يشاع أن Motorola Edge 40 Neo يعمل على أحدث نظام Android 13 المستند إلى واجهة MyUX. ومن الداخل، هناك شائعات عن معالج Dimensity 1050 المقترن بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت.

من المتوقع أن يأتي الهاتف مزودًا ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير والتي يمكنها توفير طاقة طويلة الأمد ودعم الشحن السريع بقوة 68 واط.

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