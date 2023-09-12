تكنولوجيا: هاتف Find N3 قد يحصل على تاريخ إطلاق رسمي غدًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انتشرت منذ عدة أشهر تسريبات وشائعات حول هاتفي Find N3 وN3 Flip من OPPO، والآن أصبح الهاتف القابل للطي رسميًا ومن المقرر طرحه للبيع في الصين، ولكن لا يوجد تأكيد حول الهاتف القابل للطي حتى الآن.

ومع ذلك، قد يتغير ذلك غدًا، حيث يدعي أحد المسربين أن شركة OPPO قد تكشف عن تاريخ إطلاق Find N3، لتبدأ الحملة التشويقية.

تشير التقارير إلى أن شركة OPPO بدأت في التشويق لهاتفها القادم Find N3 القابل للطي وستصدر إعلانًا رئيسيًا صباح الغد. ويتوافق هذا مع تسريب سابق من Digital Chat Station، والذي قال إن هاتف N3 الكبير القابل للطي سيكون له “حركة كبيرة” غدًا.

ومن المحتمل أن تكون الشركة مستعدة للإعلان عن موعد إطلاق الهاتف الذكي غدًا إلى جانب بعض المفاجآت الأخرى. وكشف تقرير حديث أن الشاشة الداخلية لجهاز OPPO Find N3 تبلغ 7.82 بوصة مع دقة QHD تبلغ 2268 × 2440 بكسل.

في حين تبلغ حجم الشاشة الخارجية الرئيسية 6.31 بوصة وتوفر دقة تبلغ 2484 × 1116 بكسل. ويقال إن Find N3 سيحتوي على شاشة بنسبة ابعاد تبلغ 20:9 وأعلى مستوى من كثافة البكسل (PPI) على الجهاز القابل للطي.

يشاع أيضًا أن OPPO Find N3 سيحتوي على نظام كاميرا خلفية ثلاثية، مع مستشعرين بدقة 48 ميجابكسل وعدسة 64 ميجابكسل. ومن المتوقع أيضًا أن يحتوي على كاميرات امامية بدقة 32 ميجابكسل و20 ميجابكسل.

بالإضافة إلى ذلك، تؤكد قائمة شهادات 3C أن Find N3 سيدعم الشحن السريع بقوة 100 واط.

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