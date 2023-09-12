شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض قيمة البيتكوين بنسبة 1.12 % خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمر سعر البيتكوين في الانخفاض اليوم الثلاثاء، حيث سجلت العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم انخفاضًا بنسبة 1.12 % ليتم تداولها عند 24,152 دولارًا في الـ 24 ساعة الماضية، وشهدت عملة البيتكوين انخفاضًا بقيمة 580 دولارًا

كما انخفضت أيضاً عملة الأثير، حيث تبلغ قيمة ETH حاليًا 1555 دولارًا، بعد انخفاض بنسبة 3.51 %، خلال اليوم الأخير، وقد انخفض سعر ETH بمقدار 57 دولارًا، وفقاً لموقع gadgets360.

فيما سجلت كل من Tether وBinance Coin وUSD Coin وRipple وDogecoin وCardano وSolana وPolkadot وPolygon وLitecoin خسائر اليوم الثلاثاء.

انخفض التقييم الإجمالي لقطاع العملات المشفرة بنسبة 2.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل الحد الأقصى إلى 1.01 تريليون دولار، في الـ 24 ساعة الماضية، فقدت عملة البيتكوين لفترة وجيزة دعمها الحاسم عند 25000 دولار، لأول مرة منذ ثلاثة أشهر تقريبًا.

في الأشهر المقبلة، يمكن أن يشهد سوق العملات المشفرة استقرارًا على المستوى الدولي، إذا أعلنت بلدان مختلفة عن قواعد مصممة لجعل القطاع أكثر أمانًا وأسهل في التعامل معه، حيث من المقرر أن تنتهي رئاسة الهند لمجموعة العشرين في ديسمبر، ومن المتوقع أن يتم العمل على لوائح العملات المشفرة المعترف بها دوليًا خلال الأشهر المقبلة.