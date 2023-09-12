شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية ضد صانع برنامج ChatGPT بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت مجموعة من المؤلفين الأمريكيين، بما في ذلك الحائز على جائزة بوليتزر مايكل شابون، دعوى قضائية ضد OpenAI في المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو، متهمين البرنامج المدعوم من Microsoft بإساءة استخدام كتاباتهم لتدريب برنامج الدردشة الشهير ChatGPT الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، وفقاً لموقع gadgets360.

وقال تشابون والكاتب المسرحي ديفيد هنري هوانج والمؤلفون ماثيو كلام وراشيل لويز سنايدر وأييليت والدمان في الدعوى القضائية التي رفعوها يوم الجمعة إن OpenAI نسخت أعمالهم دون إذن لتعليم ChatGPT كيفية الاستجابة لمطالبات النص البشري.

هذه الدعوى هي على الأقل الدعوى الجماعية الثالثة المقترحة لانتهاك حقوق الطبع والنشر التي رفعها المؤلفون ضد OpenAI المدعومة من Microsoft، كما تم رفع دعوى قضائية ضد شركات، بما في ذلك Microsoft وMeta Platforms وStable AI، من قبل مالكي حقوق الطبع والنشر بشأن استخدام عملهم في التدريب على الذكاء الاصطناعي.

جادلت شركة OpenAI وشركات أخرى بأن التدريب على الذكاء الاصطناعي يحقق الاستخدام العادل للمواد المحمية بحقوق الطبع والنشر المستخرجة من الإنترنت.

أصبح ChatGPT تطبيق المستهلك الأسرع نموًا في التاريخ في وقت سابق من هذا العام، حيث وصل إلى 100 مليون مستخدم نشط شهريًا في يناير، قبل أن يحل محله تطبيق Meta’s Threads، قالت الدعوى القضائية الجديدة في سان فرانسيسكو إن أعمالًا مثل الكتب والمسرحيات والمقالات لها قيمة خاصة بالنسبة لتدريب ChatGPT باعتبارها "أفضل الأمثلة على الكتابة الطويلة عالية الجودة".

زعم المؤلفون أن كتاباتهم تم تضمينها في مجموعة بيانات التدريب الخاصة بـ ChatGPT دون إذنهم، بحجة أن النظام يمكنه تلخيص أعمالهم بدقة وإنشاء نص يحاكي أساليبهم.

طلبت الدعوى القضائية مبلغًا غير محدد من التعويضات المالية وأمرًا بحظر "الممارسات التجارية غير القانونية وغير العادلة" لشركة OpenAI.