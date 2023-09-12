شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "دور الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني" .. دراسة جديدة بجامعة المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة علمية حديثة للدكتور عادل عوض أستاذ ورئيس قسم الفلسفة جامعة المنصورة، أن الجريمة الإلكترونية تتم عن طريق الحاسوب والإنترنت أو تعرف بجريمة الاذكياء مقارنة بالأجرام التقليدي الذي يميل فيه المجرم الي العنف، جاء ذلك في بحث بعنوان "دور الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني"، على هامش المؤتمر الدولي المنوط بالذكاء الاصطناعي والحد من التغيرات المناخية تحت شعار مستقبل أفضل للإنسانية.

تناولت الدراسة أيضا الأمن السيبراني بمعناه الإلكتروني والأمني من حيث أننا نعيش في عصر رقمي يتم تخزين المعلومات والبيانات على أجهزة الكمبيوتر، ويمكن أن يكون من تلك البيانات معلومات حساسة، سواء كانت ملكية فكرية أو بيانات مالية أو معلومات شخصية، وأن الأمن السيبراني يوفر الحماية لكل هذه الأمور ويحد من تلك الجرائم، أما الذكاء الاصطناعي فيتمثل دوره في أنه يساعد في اكتشاف التهديدات الإلكترونية والإبلاغ عنها.

وتحدثت عن دور ادوات الذكاء الاصطناعي الحديثة في تحديد الجرائم السيبرانية والوقاية منها، كما أنها تكتشف وتمنع الهجمات الإلكترونية، حيث يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة سلوك المستخدمين وتحديد التهديدات الداخلية المحتملة.