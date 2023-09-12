تكنولوجيا: Fujifilm تستعد لإطلاق إصدار جديد من سلسلة X100 في بداية 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد نشر عبر “Fuji Rumors” على خطط Fujifilm لإطلاق إصدار جديد من سلسلة كاميرات Fujifilm X100 في الربع الأول من 2024.

تؤكد التسريبات الجديدة على أن الإصدار القادم من سلسلة Fujifilm X100 يأتي بعدسات جديدة أو بتصميم متطور للعدسات.

كما تشير التوقعات إلى أن الإصدار الجديد من كاميرة Fujifilm X100V يأتي بتغييرات بسيطة في التصميم، ومن بين هذه التغييرات عدسات تدعم مقاومة الطقس دون الحاجة لدعم العدسات بفلتر للأشعة فوق البنفسجية، وذلك من خلال تكوين جديد للعدسات.

ولقد انطلقت كاميرة X100V للأسواق في شهر فبراير من عام 2020، وهي التحديث الخامس من سلسلة X100، حيث تميز هذا الإصدار بترقية في العدسات إلى فتحة عدسات f/2.0 بعدسات ثابتة ببعد بؤري 23 مم.

كما تميزت الكاميرة بوضوح أعلى وتشويش أقل في التصوير، مع ميزة التركيز من مسافة قريبة عند التصوير، ومن المتوقع أن يأتي الإصدار الجديد العام المقبل بترقية جديدة قد تتضمن براءة إختراع سجلت من Fujifilm في أكتوبر من عام 2020.

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