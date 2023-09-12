التعديل على الصور باستخدام أفضل برامج الذكاء الاصطناعي

التعديل على الصور يصبح أسهل كثيرًا بالاعتماد على برامج الذكاء الاصطناعي، فبإمكانك الاعتماد عليها في مختلف أشكال التعديلات التي تود إضافتها على الصورة، ما بين حذف خلفية الصورة وتعديل الألوان والأوجه، لذلك نذكر لك بهذا المقال اليوم عدة تطبيقات وبرامج ذكاء اصطناعي تستطيع الاعتماد عليها في تعديل الصور.

أولًا: برامج حذف الخلفية من الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي

قد تحتاج في التعديل باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي استخدام برنامج يُسهل عليك عملية حذف خلفية أي صورة بدون ضياع جودة أو باقي تفاصيل الصورة، لذلك نرشح لك عدة برامج وتطبيقات تستطيع استخدامها لهذا الهدف.

يمكنك استخدامه من أجل حذف خلفية الصورة وهو من برامج الذكاء الاصطناعي المميزة حيث يتمكن بعد رفع الصورة من إدراك تفاصيلها حتى لا تضيع أجزاء منها في عملية حذف الخلفية، تستطيع استخدام الموقع بسهولة عن طريق تحميل الصورة على الموقع والانتظار لعدة ثوان حتى يتم حذف الخلفية منها.

كما يمكنك تعديل الصورة من خلال إضافة خلفية باستخدام الخلفيات الموجودة على الموقع أو اختيار خلفية خاصة بك للصورة، وتستطيع استخدام البرنامج من خلال التطبيق من الرابط الموجود أمامك أو من خلال الدخول على الموقع.

السعر: Free

يتميز موقع Removal AI بواجهة سهلة، فلا تحتاج إلا خطوتين لا تستغرقان منك عدة دقائق كما هو الحال في حذف الخلفية بالطريقة اليدوية.

قم بالضغط على choose a photo، وانتظر لعدة ثوان حتى يتم تحويلك إلى الصفحة التي تظهر بها الصورة بدون خلفية. قم بالضغط على Download حتى تتمكن من تحميل الصورة وتستطيع الحصول على فرصة تحميل الصورة بجودة أعلى عن طريق الاشتراك في الموقع شهريًا بقيمة 0.13 دولار للصورة، أو بشكل مستمر بقيمة 0.90 دولار للصورة.

تستطيع استخدام هذا البرنامج عن طريق أجهزتك المختلفةـ، سواء عن طريق الدخول إلى الموقع أو تحميله كتطبيق على أجهزة أندرويد وiOSـ، وتستطيع في واجهة البرنامج رؤية الامتدادات التي يدعمها البرنامج للصور التي ستقوم بتحميلها وهي: png، jpeg، jpg، webp.

خطوات حذف الخلفية باستخدام Erase.bg:

اضغط على Upload Image واختر الصورة التي ترغب في حذف خلفيتها. اضغط على Download Original Size وسيتم تحميل الصورة على جهازك.

تستطيع الاستفادة من البرنامج في التعديل على الصور لعدة مرات كما يمكنك الاشتراك شهريًا بأسعار تبدأ من 29 دولار للاستفادة بمزايا البرنامح، وتستطيع تحميل البرنامج من الروابط الموجودة أمامك.

السعر: Free

السعر: Free

باستخدام الذكاء الاصطناعي، تستطيع الاعتماد على هذا الموقع في حذف عناصر معينة لا تريد وجودها في الصورة، أو تعديل جودة صورك، وحذف خلفية الصور التي تريدها وهو ما يهمنا بهذا الجزء.

قم بالضغط على Get Started من الجزء الخاص بـCut out. اضغط على Upload Image واختر الصورة. ستجد بعد حذف خلفية الصورة خيار التحميل أو التعديل إن أردت التحكم في الخلفية بشكل أكبر وحذف أجزاء أكبر منها بالطريقة اليدوية في التعديل على الصور.

يتوفر على أجهزة Ios وأندرويد وتستطيع استخدامه في إزالة الخلفيات أو عناصر محددة من الصورة بسهولة وكذلك يتيح لك إمكانية تبديل الخلفيات على الصور وعدة أدوات لاستخدامها في مسح العناصر من الصورة.

وكما يظهر لك بالصورة فيوجد بواجهة التطبيق عدة خيارات للتعديل وفي تلك الحالة ستضغط على Remove Background وستعطي الإذن للتطبيق بالوصول إلى الصور حتى تتمكن من اختيار الصورة التي تريد حذف خلفيتها، وبعد حذف الخلفية سترى عدة خيارات مقدمة لك في حالة رغبتك في الحصول على خلفية من التطبيق في حالة استخدام الصورة كصورة شخصية أو للتسويق لمنتج.

السعر: Free

السعر: Free+

يمكنك استخدامه بأجهزة أندرويد وiOS وكذلك من خلال الدخول إلى الموقع أو تحميله على نظام ويندوز وMac، ويوفر لك هذا البرنامج إمكانية التعديل على الصور وحذف الخلفية منها ويتميز بين برامج الذكاء الاصطناعي حيث يعطيك إمكانية إضافة التأثيرات والإطارات على صورك.

وباستخدام هذا البرنامج أيضًا لا تحتاج إلا الضغط على Remove Background ثم رفع الصورة والانتظار لعدة ثوان حتى تظهر لك بعد حذف خلفيتها حتى تتمكن من تحميلها.

السعر: Free

السعر: Free+

ثانيًا: التعديل على صور الأوجه

PhotoDirector: AI photo editor:

من التطبيقات المجانية المتاحة لأجهزة أندرويد وiOS ويُعد من أفضل الاختيارات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في مجال التعديل على الصور حيث يمكنك لعدة أهداف:

إزالة أي عنصر غير هام من الصورة. رفع جودة الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي. إمكانية تعديل تفاصيل الوجه بشكل طبيعي. تغيير الخلفية التي قمت بأخذ الصورة بها. إزالة اللون الأحمر من العين وقت أخذ الصورة. إظهار الصورة بشكل متحرك وطبيعي بضغطة واحدة وتحويل الصور إلى نسخ كرتونية منها.

السعر: Free

السعر: Free+

يتوفر هذا التطبيق لاستخدامه في صورك الشخصية حيث يمكنك باستخدام الذكاء الاصطناعي إضافة التأثيرات وحذف الأشخاص الموجودين في الخلفية بسهولة، وكذلك الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة الموجودة في ملامحك بالصورة.

يمكنك إزالة أي شوائب من صورتك وضبط حرارة صورك وإصلاح أي صورة باهتة نتجت عن اهتزاز يدك أثناء التصوير، كما يمكنك الاعتماد عليه في صنع صورتك الرمزية Avatar، وتستطيع الحصول عليه من خلال تحميله على أجهزة أندرويد وiOS وMac.

السعر: Free

السعر: Free+

Gradient AI:

تستطيع استخدام هذا التطبيق لمدة ثلاثة أيام كفترتك التجريبية قبل الاشتراك في التطبيق بأسعار تبدأ من 10 دولار شهريًا، يقدم لك هذا البرنامج باستخدام الذكاء الاصطناعي العديد من المميزات تجعله من أفضل اختياراتك للتعديل على الصور، وعلى سبيل الذكر لا الحصر نعطيك أبرز ميزاته:

تعديل الصور واستخدام الفلاتر والتعديلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي حتى تبدو طبيعية. تحويل صورك إلى لوحات أو رسوم متحركة أو تغيير ملامح الوجه لشكل أكبر أو أصغر سنًا باستخدام التأثيرات الفنية الموجودة في التطبيق. تحسين مظهر الوجه والجسد باستخدام التحسينات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. إزالة العناصر التي ترغب في عدم ظهورها بالصورة. ضبط الإضاءة الخاصة بالوجه باستخدام الذكاء الاصطناعي حتى تبدو طبيعية.

السعر: Free

السعر: Free+

من أفضل برامج الذكاء الاصطناعي التي يمكنك استخدامها من أجل التعديل على الصور فيمكنك باستخدامه التمكن من:

رفع جودة صورك وجعله خاليًا من العيوب. إضافة ألوان لأي صورة قديمة باللونين الأبيض والأسود فقط. إنشاء صور رمزية Avatars. إضافة تأثيرات الصور المتحركة على صورك القديمة والحديثة.

السعر: Free

السعر: Free+

ثالثًا: التعديل على الصور وضبط الألوان

يقدم لك هذا البرنامج عدة مساعدات تعينك بشكل كبير في التعديل على الصور، فيمكنك باستخدام إنشاء صور واقعية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإزالة أي شخص أو نص من الصورة لا تود ظهوره بها، وإزالة خلفية الصورة أو استبدال الخلفية وكذلك تحسين جودتها.

كما يمكنك التحكم في إضاءة الصورة وتعديلها وتوسيع الصورة إن وجدتها أضيق وأقل في الحجم مما توقعت، كما يمكنك الاعتماد عليه في إنشاء صور توقعية لمنتجاتك بشكل ثلاثي الأبعاد.

يمكنك الحصول على اشتراك هذا التطبيق بمقابل 9 دولار شهريًا، أو باشتراك سنوي يخفض سعر الشهر إلى 7 دولارات تقريبًا.

السعر: Free

السعر: Free+

وهو برنامج من البرامج التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في التعديل على الصور وإنشاءها، ويمكنك باستخدامه تحسين الصور والتعديل عليها وكذلك استخدام ميزة Prompt Magic التي تمكنك من توجيه طلبات محددة لإنشاء صور غير واقعية تحمل الأوصاف التي طلبتها سواء أكانت شخصيات أو مواد أو أشكال تخيلية لمنتجاتك.

كما يوجد بالبرنامج خاصية Negative Prompt التي تمكنك من تحديد عناصر معينة لا تريدها أن تكون ظاهرة في صورك وباستخدام الذكاء الاصطناعي يقوم التطبيق على تنفيذ طلبك.

السعر: Free+

تستطيع تجربة نسخة بيتا من البرنامج للتحقق بنفسك من مزاياه المتعددة:

بإمكانك أثناء استخدامه تحويل أي نص إلى صورة بشكل ناجح نظرًا لتميزه بجودة إخراج الصور التي قمت بتحديد تفاصيلها. في حالة مخالفة توقعاتك للصورة المخرجة فبإمكانك الاستعانة بما يسمى جدار الإلهام في البرنامج حتى تتمكن من كتابة ما تريده في الصورة وتعديل ما لا تود ظهوره بها. يمكنك استبدال أي جزء من الصورة بمحتوى يتم إنشاءه باستخدام الذكاء الاصطناعي كاستبدال خلفية صورتك بالكامل واستبدالها بمكان آخر يظهر خلفك. تستطيع استخدام تأثيرت النصوص، فبإمكانك كتابة كلمة معينة ككلمة Jungle الموجودة أمامك بالصورة مع طلب وجود أشكال وحيوانات ترمز إلى الغابة داخل حروف الكلمة. يمكن للمصممين الاستفادة من خاصية Vector Recoloring في توسيع الملفات دون فقدان جودتها ودقتها.

يمكنك الاعتماد على هذا البرنامج في تحويل أي نص أو فكرة إلى صورة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكذلك المطالبة بإضافة أي عناصر خيالية إلى صورك والاستفادة من المصممين الموجودين بالموقع في الإلهام، كما تستطيع تحويل صورك إلى مختلف أشكال الصور الرمزية والشخصيات الخيالية، ورسم الصور بأسلوب فنانين مشهورين أو جعل الصورة تبدو كأنك قمت بأخذها من خلال نوع معين تفضله من الكاميرات، كما يمكنك استخدام Chatgpt في الوصول إلى أفضل نص يمكنك استخدامه على الموقع حتى تتمكن من الوصول إلى أفضل النتائج في الصور التي سيتم إخراجها لك.