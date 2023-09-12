شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك ينبه المستخدمين لإيقاف هذه الميزة الشهيرة خلال 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ موقع فيسبوك في تنبيه المستخدمين بأن إحدى ميزاته ستغلق في وقت لاحق من هذا العام، حيث أعلن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي أنه سيتم إيقاف قسم الأخبار على فيسبوك اعتبارًا من أوائل ديسمبر.

والآن بدأت شركة مارك زوكربيرج في إخطار المستخدمين بهذه الخطوة، حيث يوجد مربع في الجزء العلوي من قسم أخبار Facebook يقول: "سيتوقف Facebook News قريبًا، ولن يكون Facebook News متاحًا في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بدءًا من أوائل ديسمبر 2023، ويمكنك تنزيل بيانات Facebook News الخاصة بك عن طريق زيارة معلومات Facebook الخاصة بك في إعدادات ملفك الشخصي."



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وكشفت ميتا أنها ستنهي أيضًا اتفاقية تمويل الأخبار المحلية كجزء من هذه الخطوة، وقد انتقد قطاع الصحافة هذا الإعلان، حيث قال إن الشركة "تواصل استغلال موقعها المهيمن"، وقام مشروع أخبار المجتمع بتمويل أكثر من 100 مراسل في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

ويقول المالك ميتا إن الأخبار لا تشكل سوى أقل من ثلاثة في المائة مما يراه الناس في جميع أنحاء العالم في خلاصة الفيسبوك الخاصة بهم، وعلى الرغم من هذه الخطوة، سيظل المستخدمون قادرين على مشاركة روابط الأخبار على حساباتهم على فيسبوك كالمعتاد.

وقال ميتا: "هذا جزء من جهد مستمر لمواءمة استثماراتنا بشكل أفضل مع منتجاتنا وخدماتنا التي يقدرها الناس أكثر من غيرها"، "كشركة، علينا أن نركز وقتنا ومواردنا على الأشياء التي يخبرنا الناس أنهم يريدون رؤية المزيد منها على المنصة، بما في ذلك الفيديو القصير."

وعلق أوين ميريديث، الرئيس التنفيذي لـ News Media Association قائلاً: "للأسف، هذا القرار الأخير لم يكن مفاجئًا، بالنظر إلى التعتيم الإخباري الذي شهدناه في كندا وأستراليا، "تواصل ميتا استغلال موقعها المهيمن، وجني فوائد المحتوى الإخباري على منصاتها دون تعويض الناشرين الذين يستثمرون فيه بشكل مناسب."