شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بث مباشر لمؤتمر أبل للكشف عن سلسلة هواتف أيفون 15 وساعتها الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق مؤتمر أبل "Wonderlust" لهذا العام، والذى تجرى فعالياته فى Apple Park، حيث ينعقد فى تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك للكشف عن أحدث منتجاتها وعلى رأسها سلسلة أيفون 15.

كيفية مشاهدة مؤتمر أبل يمكن مشاهدة البث المباشر الرسمى على قناة آبل على يوتيوب عبر أى جهاز أو متصفح سواء أجهزة آيفون وآيباد وماك، أو أجهزة أندرويد وأجهزة ويندوز 10، من هنا

- أو يمكن مشاهدته على أي جهاز عبر موقع الشركة على الويب.

- أو يمكن مشاهدته من خلال تطبيق Apple TV على iPhone وiPad وiPod touch وMac وApple TV والأجهزة المدعومة الأخرى.

أبرز ما قد تكشف عنه الشركة من المتوقع أن تطلق الشركة ما لا يقل عن ستة منتجات جديدة وربما أكثر، فضلا عن إعلان مواعيد إصدار iOS 17 وiPadOS 17 وwatchOS 10 وtvOS 17، ومن المرجح أن تطلق شركة آبل أربعة نماذج: آيفون 15، آيفون 15 بلس، آيفون 15 برو، آيفون 15 برو ماكس.

كذلك من المتوقع أن تقوم شركة آبل بتحديث سلسلتين من ساعات آبل ووتش مع إطلاق Apple Watch Series 9 وApple Watch Urtla 2، وستكون Apple Watch Series 9 متاحة بالمقاسين الحاليين 41 ملم و45 ملم.

خط إنتاج آخر من المحتمل أن يحصل على تحديث هو AirPods Pro، حيث قد تطلق الشركة سماعة Apple AirPods Pro مع دعم شحن USB من النوع C.