شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple تكشف رسميا عن ساعتها Watch Series 9 بميزة "النقر المزدوج" (صور) والان مع تفاصيل الخبر



ما الجديد في Apple Watch Series 9 القاهرة - سامية سيد - خلال فعاليات مؤتمرها المنعقد حاليا، كشفت شركة أبل رسميا عن ساعتها الذكية Apple Watch Series 9، حيث يأتي الإصدار الجديد من Apple Watch بتصميم مطابق للجيل السابق، ولكنه الآن مزود بمعالج أسرع وأجهزة استشعار محسنة.ما الجديد في Apple Watch Series 9 لسنوات عديدة، ظل معالج Apple Watch كما هو، وبشكل أكثر تحديدًا، لم تقدم Apple شريحة أسرع منذ السلسلة 6 في عام 2020، ومع ذلك، هذا العام، تتميز الساعة بوحدة معالجة رسومات ووحدة معالجة رسومات أسرع، وهذا يعني أن المستخدمين سيلاحظون انخفاض أوقات التحميل عند فتح التطبيقات أو إعادة تشغيل النظام.

ويحتوي S9 SiP أيضًا على إصدار جديد من شريحة النطاق العريض، وعلى غرار شريحة U1، توفر الشريحة الجديدة "الوعي المكاني"، مما يسمح للجهاز باكتشاف موقع الأجهزة الأخرى القريبة المزودة بنفس التقنية بدقة، وبفضل النطاق فائق الاتساع، تعمل Apple على جعل هذه التقنية أكثر دقة، مما يتيح ميزات جديدة عند استخدام Find My.

وبحسب الشركة فستتمكن من رفع معصمك للتحدث إلى Siri، كما يتيح المحرك العصبي الجديد تنفيذ طلبات Siri على الجهاز، مما يجعلها أسرع ولم تعد تعتمد على الاتصال بالإنترنت، كما يعد الإملاء في Series 9 أكثر دقة أيضًا من السلسلة 8.

كما سيكون هناك أيضًا دعم لاستفسارات Siri Health، بحيث يمكنك سؤال المساعد عن وزنك ونومك والمزيد، إضافة إلى أن watchOS 10 يتيح مشاركة معلومات الاتصال الخاصة بك عبر NameDrop مع مستخدمي Apple Watch الآخرين.

كما أنه يسمح بتكامل جديد بين Apple Watch وHomePod، حتى تتمكن من تشغيل الموسيقى أو البودكاست على مكبرات الصوت الخاصة بك من خلال التعامل معها أثناء تشغيل ساعتك.

إيماءات جديدة تسمح Series 9 بإيماءة جديدة بيد ساعتك، حيث قالت الشركة: "نعتقد أنك ستستخدم هذا طوال الوقت، نقدم لك النقر المزدوج"، حيث يمكنك النقر بإصبعي السبابة والإبهام معًا مرتين للقيام بأشياء مثل الرد على المكالمات وإنهائها والمزيد.

كما يتحكم النقر المزدوج في الزر الأساسي في التطبيق - لذلك أشياء مثل إيقاف المؤقت وتشغيل/إيقاف الموسيقى مؤقتًا وتأجيل المنبه أو التحكم والتنقل في المجموعة الذكية في watchOS 10.

وبحسب الشركة فإن هذه الإيماءة يتم تمكينها بواسطة المحرك العصبي لجهاز S9، ويستخدم خوارزمية التعلم الآلي لاكتشاف التغيرات في تدفق الدم والحركات الصغيرة لمعرفة متى تتحرك أصابعك للنقر المزدوج.

كما ستكون Series 9 متاحة في علب وألوان مختلفة،