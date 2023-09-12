تكنولوجيا: ابل تعلن رسمياً عن ساعة Series 9 الذكية برقاقة S9 الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ابل رسمياً الآن عن ساعة Series 9 الذكية التي تنطلق برقاقة S9 الجديدة التي تتميز بأقوى آداء في رقاقات الساعات الذكية حتى الآن.

تدعم رقاقة S9 SiP الجديدة من ابل ساعة Series 9 الذكية بأقوى آداء مع كرت شاشة بآداء أسرع بنسبة 30%، مع محرك للذكاء الإصطناعي Neural رباعي الأنوية الذي يأتي بآداء مضاعف في تنفيذ المهام، كما يدعم المعالج تحسين عمر البطارية التي تقدم عمر شحن يصل إلى 18 ساعة.

ويمكن لمستخدمي ساعة Series 9 الذكية إستدعاء مساعد Siri الرقمي بشكل سريع عبر رفع المعصم، بإستجابة سريعة، ودون الحاجة للإتصال بشبكة الإنترنت في البداية.

كما تتمتع ساعة Series 9 الذكية بآداء دقيق في الإملاء، أيضاً سيتاح للمستخدم الحصول على معلومات عن الوزن وحالة النوم من مساعد Siri الرقمي.

ويدعم الساعة الذكية نظام تشغيل watchOS 10 الذي يتيح للمستخدم مشاركة المعلومات عبر NameDrop مع مستخدمين أخرين لساعة ابل الذكية.

كما تضم Series 9 الجيل الثاني من رقاقة UWB، التي تدعم تحديد موقع الأجهزة الأخرى، وتدعم أيضاً تكامل الساعة الذكية مع مكبر HomePod لبث الموسيقى على المكبر الصوتي الذكي.

وتضم الساعة الذكية شاشة Retina تدعم سطوع يصل إلى 2000 nits، وهي نسبة سطوع مضاعفة لساعة Series 8، كما يمكن للإصدار الجديد أن يدعم نسبة سطوع تبدأ من 1 nit لمتابعة الشاشة في ساعات الليل دون أن تؤثر على عين المستخدم.

وتستبدل ابل واجهة “Glances” بمجموعة من الأدوات في واجهة WatchOS 10، ومع تدوير زر التاج الرقمي سيتاح للمستخدم فتح تطبيقات الويجت، وبعض التطبيقات الأخرى مثل المؤقت، ووساعات التوقف ومشغلات البودكاست.

كما يدعم تحديث WatchOS 10 عرض رسائل الفيديو من FaceTime، والإنضمام إلى مجموعة محادثات FaceTime الصوتية، أيضاً تدعم الساعة الذكية تتبع معدل ضربات القلب أثناء قيادة الدراجات، مع تحديث حالة المستخدم المزاجية في تطبيق Mindfulness، أيضاً يأتي التحديث الجديد للساعة الذكية بتطبيق Compass، وتتوفر الساعة الذكية بسعر 399 دولار.

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