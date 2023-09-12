تكنولوجيا: ابل تكشف النقاب عن ساعة Apple Watch Ultra 2 الذكية بسعر 799 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت ابل في فعاليات مؤتمرها اليوم ساعة Apple Watch Ultra 2 الذكية بسطوع في الشاشة بنسبة تصل إلى 3000 nit.

أعلنت ابل عن ساعة Apple Watch Ultra 2 الذكية التي تنطلق بحجم أكبر في الشاشة، مع دعم المستخدم بمعلومات عبر نظرة سريعة لواجهة الساعة الذكية، وتضم الساعة الذكية رقاقة S9.

وتقدم ابل الساعة الذكية بنمط ليلي جديد يدعم التنشيط بشكل تلقائي مع إستشعار الإضاءة بمستشعر الإضاءة في ساعة Ultra 2 الجديدة.

كما تأتي ساعة Ultra 2 الجديدة بتحديث watchOS 10 الذي يأتي بمميزات جديدة للمستخدمين عند قيادة الدراجات، أيضاً تقدم ابل الساعة الذكية بتطبيق The depth الذي يتضمن معلومات دقيقة لتاريخ نشاط المستخدم، على أن يدعم تنشيط هذه البيانات في التطبيق بلمسة واحدة.

ويمكن لساعة Ultra 2 الذكية أن تستمر بعمر شحن يصل إلى 36 ساعة، كما تستمر بعمر شحن يصل إلى 72 ساعة مع نمط توفير البطارية، كما صممت الساعة الذكية بمجموعة من المواد المعاد تدويرها، وتتوفر الساعة الذكية بسعر 799 دولار على أن تتوفر للطلب المسبق اليوم وتنطلق في الأسواق في 22 من سبتمبر.

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