تكنولوجيا: ابل تكشف النقاب عن iPhone 15 وiPhone 15 Plus بكاميرة رئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت عملاق التكنولوجيا النقاب عن هواتف iPhone 15 وiPhone 15 Plus التي تتضمن منفذ USB C، وكاميرة رئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل، كما تدعم الهواتف نظام “dynamic island”.

تنطلق إصدارات ابل الجديدة من هواتف iPhone 15 وiPhone 15 Plus بمنفذ USB C الذي يدعم إصدارات الأيفون للمرة الأولى والذي يستبدل منفذ Lightning.

ومن المقرر أن يدعم منفذ USB C هواتف iPhone 15 في عملية الشحن، وإخراج الصوتيات، وأيضاً محتوى الفيديو، ويمكن لكابل USB-C Apple Watch شحن ساعة ابل الذكية عبر هاتف الأيفون.

ويتميز iPhone 15 بحجم شاشة 6.1 إنش، بينما يأتي هاتف iPhone 15 Plus بحجم شاشة 6.7 إنش، كما تستبدل ابل نتوء الكاميرة بتصميم “dynamic island” الذي قدم للمرة الأولى في هواتف iPhone 14 Pro.

كما تدعم الشاشة سطوع بنسبة 2000 nit، وعند تشغيل محتوى الفيديو HDR تنخفض نسبة السطوع إلى 1600 nit.

أيضاً من بين الترقيات المقدمة في الإصدارات الرئيسية من هواتف iPhone 15 في إعدادات الكاميرة التي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل الذي قدم في iPhone 14 Pro، والذي يدعم إنتاج صور بدقة 24 ميجا بيكسل، وأيضاً يدعم إقتصاص الصور إلى دقة 12 ميجا بيكسل، مع عدسات telephoto لتكبير بصري مرتين.

كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بعدسات بزوايا عرض فائقة الإتساع، ونمط portrait جديد الذي يدعم التشغيل بشكل تلقائي عند التركيز على شخص.

وتدعم ابل هواتف iPhone 15 برقاقة معالج A16 Bionic المستخدمة في إصدارات Pro السابقة، وتضم الإصدارات رقاقة “ultra-wideband” التي قدمت في ساعة Series 9 الذكية، كما يتوفر iPhone 15 بألوان الأسود والأزرق الفاتح والأخضر الفاتح والأصفر الفاتح والوردي.

وينطلق هاتف iPhone 15 بسعر يبدأ من 799 دولار، بينما يتوفر هاتف iPhone 15 Plus بسعر يبدأ من 899 دولار، للنموذج الرئيسي المميز بسعة 128 جيجا بايت.

المصدر

اعلان





