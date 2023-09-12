تكنولوجيا: ابل تعلن عن تحديث لسماعة AirPods Pro 2 بحافظة تضم منفذ USB C

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ابل عن إطلاق تحديث جديد لسماعة AirPods Pro 2 اللاسلكية يأتي بحافظة مميزة بمنفذ USB C.

أعلنت ابل عن سلسلة iPhone 15 الجديدة اليوم، وهي أولى إصدارات ابل المميزة بمنفذ USB C، كما تتوسع ابل بمعايير منافذ USB C في الجيل الثاني من سماعة AirPods Pro اللاسلكية.

ومن المقرر أن يتاح لمستخدمي سماعة AirPods Pro 2 اللاسلكية شحن الحافظة عبر هاتف الأيفون عبر كابل USB C.

ولقد انطلق الجيل الثاني من سماعة AirPods Pro اللاسلكية بتحسينات عن إصدار الشركة الأول، حيث تتميز سماعة AirPods Pro 2 اللاسلكية بجودة أعلى في الصوتيات، مع تحسين في ميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

كما تأتي السماعة اللاسلكية بتحسينات في وضع الشفافية، وتدعم السماعة تنشيط مساعد Siri بإلقاء الأوامر الصوتية، والتبديل السلس والسريع بين الإتصال بأجهزة iCloud، مع دعم التحكم في الصوتيات.

ويدعم نمط “الصوتيات التكيفي” ضبط أفضل لنمط إلغاء الضوضاء النشطة، ووضع الشفافية، كما يعمل على ضبط مستوى الصوتيات وفقاً لنشاط المستخدم.

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