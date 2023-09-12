شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على سعر وموعد طرح ساعات أبل الجديدة Watch SE وSeries 9 وUrtla 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فعاليات مؤتمرها المنعقد حاليا، كشفت شركة أبل عن أسعار وموعد طرح الساعات الجديدة التابعة للشركة، كما كشفت أبل عن نسيج جديد أطلقت عليه اسم "FineWoven"، وهو مصنوع من المواد المعاد تصنيعها بعد الاستهلاك بنسبة 68 بالمائة وهو بشكل عام أكثر صداقة للبيئة مقارنة بخط الشركة السابق من الإكسسوارات الجلدية، وأكدت شركة Apple أنها لن تستخدم الجلد بعد الآن في ملحقات Apple الجديدة، بدءًا من اليوم.

أسعار ساعات أبل سعر ساعة Watch SE تبدأ من 249 دولار - 299 دولار.

سعر ساعة Series 9

تبدأ من 399 دولار - 499 دولار.

سعر ساعة Apple Watch Urtla 2

تبدأ من 799 دولار -

موعد طرح ساعة أبل

ستكون جميعها متاحة للطلب المسبق اليوم، وستصل إلى المتاجر في 22 سبتمبر.