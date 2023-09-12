شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple تكشف رسميا عن iPhone 15 و iPhone 15 Plus بمنفذ USB-C والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Apple اليوم الثلاثاء، عن تشكيلة iPhone 15، والتي تستبدل بشكل خاص موصل Lightning بـ USB-C، وهذا يعني أن المستخدمين لم يعودا بحاجة إلى كابلات خاصة لشحن جهاز iPhone الخاص به أو نقل البيانات.

وتتوفر كابلات USB-C بسهولة، وتستخدمها أيضًا معظم هواتف أندرويد الحديثة، ومع ذلك، سيشعر بعض عملاء Apple بالإحباط لأنهم سيحتاجون إلى استبدال مجموعتهم من كابلات Lightning وملحقاتها.

وتعني إضافة USB-C على iPhone الآن أنه يمكن لعملاء Apple استخدام نفس الكابل الفردي لشحن أجهزة iPhone وiPad وMac وAirPods Pro (مع علبة الشحن USB-C الجديدة)، وتطلق Apple أيضًا سماعات EarPods السلكية المزودة بمنفذ USB-C للعملاء الذين يفضلون سماعات الرأس السلكية.





ويوفر الجهاز الكثير من الميزات المألوفة، بما في ذلك ميزة Dynamic Island، والتى ستوفر عددًا من الميزات الجديدة، بما في ذلك معلومات شركات الطيران، كما يتميز ايفون 15 بشاشة Super Retina XDR من Apple مقاس 6.1 بوصة و6.7 بوصة لطراز Plus.

الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل وتستخدم تجميع البكسل لدمج الصور في صورة عالية الدقة بدقة 24 ميجابكسل، ويتميز الهاتف بتكبير محسّن مع "جودة بصرية" مقربة 2x، والتي يجب أن تكون قادرة على الحصول على لقطات أكثر إحكامًا دون تدهور الصورة.

سيكتشف التعلم الآلي الآن تلقائيًا ما إذا كان هناك شخص أو حيوان أليف (القطط والكلاب فقط، على ما يبدو) في الإطار ويتحول لإضافة تأثير البوكيه، وتم تحسين وضع HDR الذكي أيضًا، وذلك باستخدام استشعار العمق في الكاميرا الأمامية لتمييز الكائنات في الصورة لتقديم طيف ألوان أكمل.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة شريحة A16 Bionic الجديدة، والتي تتميز بوحدة معالجة رسومات سداسية النواة، وتوفر الشريحة أيضًا نطاقًا واسع النطاق، والذي يوفر وظائف FindMy محسنة – على غرار ما رأيناه في Apple Watch Series 9 الجديدة.