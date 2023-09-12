شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صحيفة "لوباريزيان": فرنسا تحظر بيع وشراء iPhone 12 بسبب الإشعاع الصادر منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن الوكالة الوطنية للترددات "ANFR"، أمرت بحظر بيع وشراء iPhone 12 في البلاد بسبب الإشعاع الصادر منها.

وقال جان نويل بارو، الوزير المسؤول عن الشؤون الرقمية والاتصالات، للصحيفة، إنه "يمكنه الذهاب إلى أبعد من ذلك وسحب جميع النماذج المطروحة في السوق الفرنسية".

وأكد "بارو" أن هذا الإجراء يمكن أن يمتد ليشمل أوروبا كلها.