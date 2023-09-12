شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple تعلن عن iPhone 15 Pro و 15 Pro max بهيكل من التيتانيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Apple رسميًا عن iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max خلال مؤتمر "Wonderlust"، حيث تستخدم موديلات Pro الجديدة هيكل من التيتانيوم المصقول بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ.

وتقول Apple إن iPhone 15 Pro الجديد هو أخف طراز احترافى على الإطلاق، كما أنه يتميز بأنحف جوانب حتى الآن، حيث تم تقليل البعد الإجمالي دون تقليص حجم الشاشة.

زر جديد يتميز iPhone 15 Pro الجديد أيضًا "بزر الإجراء" الجديد بدلاً من مفتاح كتم الصوت، والذى يمكنه تشغيل تطبيق الكاميرا، واستدعاء الاختصارات أو ميزات إمكانية الوصول، وبدء مذكرة صوتية، والمزيد.

ويشتمل iPhone 15 Pro و15 Pro Max أيضًا على شريحة A17 Pro الجديدة كليًا، وهي أول شريحة مقاس 3 نانومتر من Apple، ويدعم الإدخال/الإخراج USB-C نقل البيانات بسرعة تصل إلى 10 جيجابت في الثانية باستخدام كابل USB3 الاختياري، كما تشتمل وحدة معالجة الرسومات (GPU) الأسرع بنسبة 20% على تظليل شبكي وتتبع الأشعة المتسارع للأجهزة.

أما فيما يتعلق بنظام الكاميرا، فتقول شركة Apple إن لديها ما يعادل سبع عدسات للكاميرا (باستخدام ثلاث عدسات فعلية)، كما توجد طبقة نانو جديدة تقلل من توهج العدسة، كما سيوفر المستشعر بدقة 48 ميجابكسل تحسين الأداء في الإضاءة المنخفضة، كما أصبح الآن دعم HEIF بدقة 48 ميجابكسل (لم يعد ProRAW فقط).

وتأتى نسخة Pro لهذا العام على شاشة مقاس 6.1 بوصة، ويحتوي جهاز برو ماكس على شاشة مقاس 6.7 بوصة ، ويبدو أن شركة Apple تعتقد أن هذه الأجهزة يمكن أن تكون مهيأة للارتقاء بمستوى أنواع الألعاب التي يمكنك لعبها على هاتفك.