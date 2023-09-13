شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل توقف إنتاج iPhone 14 Pro وiPhone 13 Mini بعد إطلاق iPhone 15 في الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Apple النقاب عن سلسلة iPhone 15 التى طال انتظارها أمس الثلاثاء 12 سبتمبر فى حدث "Wonderlust" ، بعد ظهور سلسلة iPhone 15 الجديدة لأول مرة أمس، أوقفت Apple بعض طرز iPhone الأقدم فى الهند لإفساح المجال أمام iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max

النمإذج التى تم إيقاف إنتاجها هي iPhone 12 وiPhone 13 mini وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، ولم تعد الهواتف مدرجه على موقع Apple الإلكترونى فى الهند، سحب iPhone 14 Pro Max من شأنه أن يفسح المجال أمام iPhone 15 Pro Max الجديد، تم أيضًا إيقاف iPhone 14 Pro من السوق الهندية، وفقاً لموقع gadgets360.

قامت Apple أيضًا بالتخلص التدريجى من iPhone 13 mini (مراجعة) لتوفير مساحة أكبر لطرز iPhone 15 الجديدة، كان iPhone 13 mini هو أرخص طراز فى سلسلة iPhone 2021 ، لنموذج التخزين 128 جيجابايت، وظهر لأول مرة كبديل للأشخاص الذين كانوا يبحثون عن هاتف iPhone صغير، ويشترك فى العديد من أوجه التشابه مع iPhone 13، وإن كان مع شاشة أصغر.

سيؤدى سحب iPhone 13 mini إلى جعل iPhone 15 وiPhone 15 Pro وiPhone 14 وiPhone 13 وiPhone SE (2022) هواتف أصغر حجمًا للشركة.

قامت Apple أيضًا بإسقاط iPhone 12 من تشكيلتها أيضًا.

لن يتمكن المستخدمون من شراء iPhone 12 وiPhone 13 mini وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max من Apple ومع ذلك، لا يزال بإمكان المرء شراء هذه الهواتف من تجار التجزئة ومواقع التجارة الإلكترونية مثل Amazon وFlipkart .

وستكون سلسلة iPhone 15 متاحة باللون الأصفر والأخضر والأزرق والأسود والوردي، وسيبدأ سعر ايفون 15 بـ 799 دولار بينما أيفون 15 بلس 899 دولار.