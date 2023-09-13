تكنولوجيا: فولكس فاجن تبدأ في تصنيع الدراجات الكهربائية بالشراكة مع Pon Holdings

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أبرمت شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن شراكة مع شركة Pon Holdings لتصنيع الدراجات الكهربائية. ويعد دخول فولكس فاجن إلى قطاع الدراجات الإلكترونية أمرًا رائعًا ومثيرًا للاهتمام.

جدير بالذكر أن جميع العلامات التجارية التقليدية للدراجات تقريبًا أضافت دراجات كهربائية إلى باقة منتجاتها. ويعد سعي فولكس فاجن للتواجد في مجال الدرجات الإلكترونية مدفوع من قبل شركتها الفرعية فولكس فاجن للخدمات المالية.

وسيتم ذلك بالشراكة مع Pon Holdings، وهي شركة نقل كبيرة في حد ذاتها. وتخطط الشركتان للتعاون لتوسيع نطاق تأجير الدراجات الكهربائية في أوروبا والولايات المتحدة. وستغطي خدمة التأجير الموظفين والعملاء التجاريين في كلا المنطقتين.

وشهدت الصفقة استحواذ شركة فولكس فاجن للخدمات المالية على حصة 49٪ في شركة Pon’s Bike Mobility Services (BMS). وتعمل شركة Pon’s لتأجير الدراجات في ألمانيا والنمسا وهولندا والسويد وبلجيكا والولايات المتحدة.

وقد أثبتت العلامة التجارية BMS نفسها بهدوء كواحدة من أكبر شركات مشاركة الدراجات في الصناعة. وتفيد التقارير أن BMS توفر الدراجات لأكثر من 600000 موظف في 65000 شركة.

كما ان غالبية الدراجات المعروضة في BMS (90%) هي دراجات كهربائية، والتي تجذب جمهورًا متزايدًا. تتم خدمة هذه الدراجات من خلال شبكة غنية تضم ما يصل إلى 8000 تاجر.

ومن المتوقع أن تستفيد الشراكة بين فولكس فاجن وPon من الفرص المتاحة في السوق الأمريكية. وافتتحت BMS مؤخرًا أول مكتب لها في الولايات المتحدة، ووقعت بعض الشركات الكبرى على نموذج مشاركة الدراجات.

المصدر

اعلان





