شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تعمل على دفع ميزات التسوق إلى كل جزء من تطبيقها تقريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم المؤثرون TikTok للحصول على صفقات العلامات التجارية والترويج للمنتجات لسنوات، ولكن الشركة الآن تستهل تجربة تسوق أكثر رسمية وتطلق TikTok منتجها للتجارة الإلكترونية فى الولايات المتحدة فى محاولة للاستفادة من شعبية التطبيق وتحويل مشاهديه إلى مستهلكين، وفى الآونة الأخيرة مشاركة مدونة أعلنت الشركة عن متجر TikTok الذى يتضمن مجموعة من الميزات للمستخدمين ومنشئى المحتوى والشركات.

ويتضمن متجر TikTok "علامة تبويب التسوق" للشركات لعرض منتجاتها ومقاطع الفيديو التابعة الموضوعة فى خلاصات المستخدمين والتى تسمح لمنشئى المحتوى بكسب العمولات وإعلانات التسوق للشركات، كما تطلق TikTok أيضًا ذراعها اللوجستية الخاصة بها والتى تسمى "Fulfilled by TikTok"، والتى ستسهل التخزين والشحن للتجار المسجلين.

وقال نيكو لو بورجوا، المدير التنفيذى لـ TikTok، أن متجر TikTok لديه أكثر من 200000 بائع مسجل، مع أكثر من 100000 منشئ يتمتعون بالفعل بإمكانية الوصول إلى أزرار التسوق المباشرة، ومضى بورجوا فى مناقشة خطط الشركة لإحداث تغيير جذرى فى الصناعة، وقال: "لدينا خطة جريئة للغاية لإحداث ضجة فى الصناعة والتأكد من أن الناس هناك يفهمون أن تيك توك مكان للتسوق، وفقا لتقرير engadget.

ويعتمد TikTok Shop على ميزة مماثلة وناجحة للغاية فى تطبيقه الشقيق Douyin، المتوفر فى جميع أنحاء آسيا، على الرغم من أنه ليس هناك شك فى أن علامات التصنيف مثل #TikTokMadeMeBuyIt قد عززت اكتشاف المنتجات على TikTok، إلا أن التسوق المباشر لم ينطلق تمامًا فى الولايات المتحدة بعد.

وبالطبع تيك توك ليس تطبيق الوسائط الاجتماعية الأول الذى يحاول التحول إلى التجارة الإلكترونية، ولقد حاول ميتا لسنوات مع فيسبوك وانستجرام أيضًا فى مياه التجارة الإلكترونية من خلال تقديم طريقة أسهل وأسرع لمستخدميها من خلال ما يرونه. ومع ذلك، فإن هذه الجهود لم ترتفع بشكل كبير حتى الآن.

اعتبارًا من الآن، تتوفر علامة تبويب التسوق لـ40% من مستخدمى TikTok، وسيتم طرح الميزة تدريجيًا وستصبح متاحة لجميع المستخدمين بحلول أوائل أكتوبر.