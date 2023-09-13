شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البيتكوين تسجل ارتفاعا قدره 1,785 دولار خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت عملة البيتكوين اليوم الأربعاء ارتفاعًا بنسبة 3.04 % بعد تعرضها للخسائر فى الأيام السابقة، أدت هذه الأرباح الطفيفة إلى رفع قيمة البيتكوين إلى 25,937 دولارًا. من نقطة السعر البالغة 24,152 دولارًا التى سجلتها قبل يوم واحد، وهذا يعنى أنه خلال اليوم الماضى، سجلت عملة البيتكوين ارتفاعًا فى القيمة قدره 1,785 دولارًا.

انضمت إيثر اليوم الأربعاء إلى بيتكوين فى جانب تحقيق الربح فى مخطط أسعار العملات المشفرة، بعد تحقيق مكاسب بنسبة 2.72 %، وتبلغ قيمة ETH الآن 1,596 دولارًا، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، ارتفعت قيمة ETH بمقدار 41 دولارًا، وفقًا لموقع gadgets360.

بعد تسجيل خسائر طفيفة ولكن ملحوظة فى اليوم الماضى، تمكنت العديد من العملات الرقمية من تحقيق الأرباح اليوم، تشمل هذه العملات المشفرة Binance Coin وRipple وCardano وDogecoin وSolana وPolkadot.

ارتفع تقييم قطاع العملات المشفرة بشكل عام بنسبة 2.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إلى 1.03 تريليون دولار، حسبما أظهر CoinMarketCap.

فى الوقت الحالى، لا يتم تداول سوى عدد قليل من العملات الرقمية بخسائر اليوم، وتشمل هذه العملات Tether وUSD Coin وStellar وBinance USD.