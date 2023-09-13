تكنولوجيا: إنتل تكشف عن Thunderbolt 5 مع ما يصل إلى 120 جيجابت في الثانية من النطاق الترددي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد Thunderbolt 5 بمثابة قفزة كبيرة من حيث السرعة، فهو يرفع عرض النطاق الترددي من 40 جيجابت في الثانية إلى 120 جيجابت في الثانية، ويحتوي على مضاعفة ممرات PCIe، ويمكنه توفير ما يصل إلى 240 واط من الطاقة من خلال كابل USB-C واحد.

ومن الناحية الفنية، في التكوين القياسي، سيوفر Thunderbolt 5 حوالي 80 جيجابت في الثانية باستخدام اثنين من ممرات PCIe الأربعة الخاصة به في عرض النطاق الترددي ثنائي الاتجاه. وهذا أسرع مرتين من Thunderbolt 4.

ومع ذلك، عند الحاجة إلى مزيد من النطاق الترددي (مثل الشاشات عالية الدقة)، يمكن لـ Thunderbolt 5 إرسال ما يصل إلى 40 جيجابت في الثانية عبر ثلاثة من ممراته الأربعة؛ حيث يرسل 120 جيجابت في الثانية ويستقبل 40 جيجابت في الثانية.

سيسمح كل هذا النطاق الترددي بتشغيل ثلاث شاشات بدقة 4K بمعدل 144 هرتز في وقت واحد، أو شاشات متعددة بدقة 8K، أو شاشة واحدة بمعدل يصل إلى 540 هرتز.

ومع ما يصل إلى 240 واط من الشحن المحتمل، سيسمح Thunderbolt 5 حتى لأجهزة الحواسب المحمولة المخصصة للألعاب بالتخلص من أجهزة الشحن الخاصة واستخدام USB-C فقط.

ومع ذلك، فإن Thunderbolt 4 لن يختفي. ستحتفظ Intel بـ Thunderbolt 5 لإنشاء المحتوى والألعاب وأنظمة محطات العمل، بينما سيظل Thunderbolt 4 موجود للمستخدمين الذين لا يحتاجون إلى قدر كبير من النطاق الترددي.

لا يعد Thunderbolt 5 جزءًا من معالجات الجيل الرابع عشر من Intel وسيتطلب بدلاً من ذلك شريحة منفصلة تحمل الاسم الرمزي Barlow Ridge. وتقول إنتل أن الأجهزة الأولى المزودة بـ Thunderbolt 5 ستأتي في عام 2024.

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