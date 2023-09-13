شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التجارة الفيدرالية: إيلون ماسك عرّض خصوصية البيانات للخطر على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ملفات المحكمة عن تفاصيل جديدة حول تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية مع إيلون موسك بشأن تعامله مع قضايا الخصوصية والأمن في X، وفي وثائق المحكمة العامة الجديدة، تقول وزارة العدل إن ماسك عزز "بيئة فوضوية" في تويتر، المعروف الآن باسم X والتي منعت مسؤولي الشركة من الامتثال لالتزاماتهم تجاه لجنة التجارة الفيدرالية.

وينبع تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) من تسوية عام 2022 بين لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) وتويتر بشأن استخدام الشركة لاستهداف الإعلانات الخادعة تحت قيادة جاك دورسي، وقبل استحواذ Musk على الشركة، دفعت الشركة غرامة قدرها 150 مليون دولار ووقعت على اتفاقية لتنفيذ تدابير محددة للخصوصية والأمن، وفقا لتقرير engadget.

ويبدو أن إجراءات حماية البيانات الإضافية تلك هي التي سقطت على جانب الطريق بمجرد تولي " ماسك " زمام الأمور، مما أدى إلى إجراء تدقيق جديد من جانب الهيئة التنظيمية.

في مارس، بدأت لجنة التجارة الفيدرالية التحقيق في الطرح المتسرع لـ Twitter Blue، والذي قيل إنه تم إطلاقه دون مراجعة الخصوصية والأمان المطلوبة بموجب أمر لجنة التجارة الفيدرالية، بالإضافة إلى تعامل Musk مع ما يسمى بـ "ملفات Twitter".

في أحدث وثائق المحكمة، قدمت وزارة العدل تفاصيل معلومات جديدة قدمها عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في تويتر، وفقًا لوزارة العدل، قال داميان كيران، كبير مسؤولي الخصوصية السابق في تويتر، إن تويتر بلو أطلق بسرعة كبيرة "لم يتم إجراء مراجعة للأمان والخصوصية وفقًا لعملية الشركة لتطوير البرمجيات".

كما يعرض بالتفصيل مخاوف الموظفين بشأن محاولات " ماسك " منح صحفي خارجي إمكانية الوصول غير المقيد إلى الأنظمة الداخلية للشركة، (يشير الملف إلى أن "موظفي أمن المعلومات القدامى تدخلوا" وتم منح المراسل في النهاية إمكانية الوصول إلى الملفات والأنظمة عبر وسيط) .

وتثير الحكومة أيضًا مخاوف بشأن إعادة ترتيب ماسك لخوادم الشركة بين مراكز البيانات، وكانت سياسة الشركة تقضي بمسح الخوادم قبل نقلها، لكن ذلك لم يحدث، بحسب موظفين سابقين في تويتر.

وتشير الحكومة أيضًا إلى أن عمليات التسريح السريع للعمال التي قام بها ماسك أدت إلى تخفيضات كبيرة في موظفي تويتر الذين كان من الممكن أن يساعدوا الشركة على البقاء ممتثلة للجنة التجارة الفيدرالية.

لم يستجب X لطلب التعليق، وسبق أن وصف ماسك التحقيق بأنه "تسليح وكالة حكومية لأغراض سياسية".

وفي النهاية، قد ينتهي الأمر بمالك X إلى الرد على لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) مباشرةً بشأن هذه المشكلات. تقول الهيئة التنظيمية إنه يجب عزل " ماسك "، على الرغم من أن محامي "X" سعوا إلى منع الإيداع.

وكتبت الحكومة: "الأدلة التي كشفت عنها لجنة التجارة الفيدرالية خلال تحقيقاتها تكشف أن ماسك كان متورطًا بعمق في "التحول الأساسي" لشركة X Corp". "ومارس ماسك سيطرة دقيقة على شركة X Corp، وفي بعض الأحيان كان يوجه الموظفين بطريقة قد تعرض خصوصية البيانات وأمنها للخطر."