تكنولوجيا: ابل تدعم هواتف iPhone 15 بميزة تحديد نسبة شحن البطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت ابل مؤخراً الإصدارات الجديدة من هواتف iPhone 15 التي تأتي بمنافذ USB C للمرة الأولى في هواتف الأيفون، ولقد كشفت التفاصيل التي جاءت من ابل عن أن هواتف iPhone 15 ستأتي بميزة تحديد أقصى شحن للبطارية.

رصدت تعليمات برمجية في الإصدار التجريبي من تحديث iOS 17 الذي يتوفر الآن للمطوريين، والذي يؤكد على أن ابل ستدعم المستخدمين في تحديد أقصى مستوى شحن لبطارية هاتف الأيفون، إلا أن هذه الميزة ستقتصر على الجيل الجديد من هواتف iPhone 15.

ويمكن للمستخدم من خلال هذه الميزة تحديد النسبة المطلوبة لأقصى شحن للجيل الجديد من هواتف الأيفون، ومن المقرر أن تتيح الميزة تقليص الوقت المطلوب لشحن البطارية بشكل كامل.

أيضاً من المتوقع أن تعمل هذه الميزة على المدى الطويل على تعزيز العمر الإفتراضي للبطارية، حيث تدعم المستخدم في تفادي الشحن الزائد للبطارية عند إتصال الهاتف بالشحن لفترات طويلة والذي يؤدي في النهاية إلى إرتفاع حرارة البطارية والهاتف.

من جانب أخر يعمل نظام iOS على إرسال إشعار للمستخدم للتنبيه إلى شحن بطارية هاتف الأيفون بشكل كامل، وهي من المميزات التي إشتهر بها نظام التشغيل لدعم المستخدم في تفادي الشحن الزائد للبطارية.

يذكر أن ميزة ابل الجديد لتحديد شحن البطارية تختلف عن الميزة المقدمة في بعض من هواتف الأندوريد، والتي تحدد شحن بطارية الهاتف عند نسبة 80%، والتي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي لإدراك أسلوب المستخدم في شحن الهاتف غالباً.

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