ما هو علم هندسة الأوامر Prompt Engineering وعلاقتها بالذكاء الاصطناعي

Prompt Engineering، او هندسة الأوامر، أحد العلوم التي يمكن القول بأنها ظهرت منذ وقت قريب جدًا متخصص في كتابة الأوامر الخاصة بروبوتات المحادثات مثل ChatGPT وGoogle Bard وBing Chat، او في أي أداة معتمدة على كتابتك لطلبك الخاص بك، أداة مثل MidJoureny تعتمد ان تقوم بوصف الصورة بشكل كامل في شكل أوامر معينة، ومنها الأداة تخرج بالصورة التي طلبتها، الوصول الى الأوامر بشكل صحيح وتعلم كتابتها وكيف تستغل قدرتك على الكتابة في شرح ما تريد هذا ما يُسمى بهندسة الأوامر او Prompt Engineering، فما هذا العلم؟ كيف نستفيد منه في عالم الذكاء الاصطناعي؟ تابع معنا.

تعريف هندسة الأوامر او Prompt Engineering

تعريف العلم هو عملية كتابة أوامر او كتابة نصوص يمكن فهمها وترجتمها عن طريق روبوتات الذكاء الاصطناعي او بمسماهم الصحيح Generative AI Model، الفكرة الأساسية في هذا العلم هو تقديم الأمر المطلوب من البرنامج بداخل نص او فقرة او محادثة، مع قدرة الموديل نفسه او الروبوت على فهم ما تطلبه منه بشكل تلقائي ومؤقت وهذا ما يُسمى بالـ In-context Learning، هذه نقطة أساسية في أي Language model او في أي روبوت بشكل عام ولا غنى عنه، الأوامر تحمل اسمه Prompts هنا وهو ما يبحث عنه الروبوت في حديثك معه، لكن ما هي الـPrompts؟

تعريف الـ Prompts او الأوامر

الـ Prompts او الأوامر هي كلمات لغوية طبيعية، تشرح للذكاء الاصطناعي ما هي المهمة او الوظيفة التي يجب عليه القيام بها، الأمر طبيعي مثل المحادثات بينك وبين أي شخص آخر، مثل جملة “احضر لي كوب من الماء” فهذه Prompt بينك وبين الطرف الثاني، كذلك مع النماذج اللغوية او روبوتات المحادثات فالأوامر قد تكون بأكثر من شكل، مثل استفسار “ما هي نظرية فيثاغورث؟” او بشكل أوامر “اكتب لي تقرير عن حادثة تشيرنوبل” او في هيئة ملاحظات على الردود التي تخرج من الروبوت مثل “هذه جملة قصيرة” او “اجعله أكثر رسمية” وغيرها، انت الآن تقرأ هذه الفقرة وتسأل نفسك ما الفرق بينها وبين المحادثات العادية؟ لا شيء؛ فالـ Prompts بساطتها في انك تتحدث مع الروبوت الذي تطلب منه المهمة او الوظيفة.

انواع الـPrompts

هناك عدة أنواع للأوامر التي يمكنك استعمالها بناء على الوظيفة او الغرض من الأمر الذي ستكتبه؛ هناك الأمور الوصفية التي توصف بها ما تريده من الروبوت ان يقوم به؛ مثل ان تطلب من روبوت المحادثات بكتابة تقرير او تلخيص؛ بمعنى أصح انت تأمره بكتابة شيء ما وهو يقوم بذلك، هناك نوع آخر من الأوامر التي تختص بالأسألة؛ بأن تسأل الروبوت عن شيء تحتاجه وتريده منه مثل ان تسأله عن معلومة او تاريخ شخصية او موقع، ومن ثم يجيبك الروبوت ويعطيك الإجابة التي تريد، وأخيرًا هناك الأوامر الإبداعية؛ التي تعتمد على مخيلتك وان توصف شيئًا من الروبوت غير طبيعي؛ مثل ان يكتب قصة جديدة ومميزة مثلًا، خليط الأوامر هذه ما يجعل الروبوت لديه قدرة على التنوع في المهام واعطائك كل ما تريد وأكثر.

كيف يمكنك كتابة الأوامر بشكل جيد؟

هناك بعض القواعد التي يجب ان تتبعها عندما تكتب الأوامر الخاصة بك، لتعتمد على الروبوت في ان يصل الى الإجابات التي تريد والى الغرض المطلوب منه، تخيل ان الأمر مثل المخادثة بينك وبين صديقك او زميلك في العمل انت تطلب منه ما تريد بشكل معين، اعني هذا القسم من المقال قد نقول عنه بأنه قسم المحادثات، كيف تتحدث مع روبوت الذكاء الاصطناعي؟

استعمل اوامر واضحة

الأوامر عبارة عن محادثة بينك وبين الروبوت، تتحدث معه، تعطيه الأوامر وهو يرد عليك بالمطلوب منه، استعمل اوامر واضحة لا تكتب الأمر بشكل مُبهم ولا بشكل مُعقد، هذا سيساعد الذكاء الاصطناعي في الوصول الى ما تريد بسهولة ولن يأخذ وقتًا طويلًا او اوامر عديدة منك ليستطيع الإجابة على تساؤلاتك ومشاكلك.

تجنب الغموض

لا تستعمل كلمات غامضة مع الروبوت ولا تخبئ ما تريد بمعنى اصح؛ تخيل ان تقول للروبوت ان يرسم لك وجه شخص، لكن بدلًا من ان تطلب منه ذلك تطلب منه ان يرسم دائرة غير منتظمة بداخلها اشكال بيضاوية غير منتظمة يعلوها اقواس كثيفة مقسمة الى أقسام (الحاجبين) وتبدأ بسرد تفاصيل الوجه كأنها اشكال هندسية، قل للذكاء الاصطناعي انك تريد رسم وجه لماذا تكون غامضًا؟

جرب ان تقوم بتغييرات في العبارات

في بعض الأوقات بعض التغييرات في العبارات ستؤدي الى نتائج مختلفة تمامًا، بعض الكلمات تحمل أكثر من معنى، ويمكن للذكاء الاصطناعي فهم كلماتك بشكل مختلف تمامًا عن ما تقصد، وهذا شيء من اللغة نفسها لا يتعلق بالبرمجيات او بالهندسة بل هو علم من علوم اللغة، كلمة واحدة يمكن ان تحمل عددًا من المعاني المتنوعة بسهولة فجرب ان تقوم بتغيير الكلمات التي تكتبها.

استخدام علم هندسة الأوامر Prompt Engineering

علم الـ Prompt Engineering او علم هندسة الأوامر كنوع جديد من العلوم فهو استخدامه الأساسي في مجالات حديثة وفي ابتكارات الذكاء الاصطناعي، لذلك لنعتبر ان لديك شهادة في هذا العلم وانت مدرك بشكل كامل المقصود به، بهذا الشكل انت تعرف كيف ستكتب الأوامر، لكن هناك تحديات في هذا العلم وبعض العقبات التي ستواجهها وانت تستعمله، وهذا ما نريد عرضه في باقي المقال، عن المشاكل والعقبات التي ستواجهك في رحلتك.

صعوبة كتابة الأوامر

تخيل نفسك كمدرس تريد شرح بعض الدروس لطلابك، ما أكبر معضلة ستواجهك منها اثناء الشرح؟ الا تستطيع ايصال المعلومات الى طلابك، نفس الأمر ينطبق على الأوامر التي تكتبها للذكاء الاصطناعي، يجب ان تشرح للروبوت الذي تحادثه ما تريد، في حالة انك فشلت في شرح المطلوب منه لن تستطيع الوصول الى نتيجة مرضية ولن يجيبك الروبوت بالشكل الذي تطلب بل سيعطيك ما فهمه، ان لم تكن اجابته ما تريده انت فيجب عليك ان تُعيد السؤال، وهكذا ستظل في هذه الدوامة حتى تصل الى الإجابة التي تريد، لنأخذ مثالًا على ذلك، جربت مع Bing Chat ان يُصمم عمودًا لتحمل عزم معين وبطول معين.

الإجابة التي عرضتها لك هي خطوات تصميم هذا العمود ليس التصميم نفسه ولا الأبعاد نفسها، لماذا؟ لأن Bing لم يفهم ماذا اريد، في البداية قلت له كلمة Design واعطيته معلومتين فقط، كلمة Design وحدها قد تنقله من عالم التصميم الميكانيكي الى الـGraphics او العكس، ومن ثم تأتي المعطيات التي سيطلبها مني والتي لم اعطه منها غير العزم والطول، لم احدد له المادة التي سيُصنع منها العمود او القوة المؤثرة عليه او طريقة نقل الحركة عليه، ومن ثم خرجت الإجابة التي تراها في الصورة بالأعلى

عندما قمت بإعطاء معطيات مختلفة واكثر وحددت له المطلوب منه ان يحسب نصف قطر العمود وقمت بزيادة المعطيات اختلف الأمر، بالطبع لم يستطع الخروج بالإجابة النهائية لأني لم اقل كل المعلومات المطلوبة لكنه هذه المرة بدأ في الحسابات وحاول الوصول الى الإجابة التي اريد، هذا ما حدث فقط عندما قمت بجعله يفهم ما اريد، لكن ان لم احاول افهامه ما اريد لن أصل للإجابة التي اريد.

خروج نتائج ليست كما تطلب

هذه العقبة ستواجهك بسبب نفس النصيحة التي ذكرناها بالأعلى وهي استعمال اوامر واضحة، ان لم تكن اوامرك واضحة فانسى ان يساعدك الروبوت بأفضل شكل ممكن او ان يصل الى ما تريد بالضبط، لماذا؟ النموذج اللغوي الذي تتعامل معه قد يفهمك بشكل خاطئ فيخرج لك بإجابات ليست مناسبة لك، جرب ان تدخل الى midjourney وتُشاهد الأوامر التي يكتبها اصحاب الصور الجيدة، ستجدها تفصيلية ومتعمقة بشكل كبير في طلبهم ويدخلون في تفاصيل قد لا تفكر بها من أجل الوصول الى ما يريدونه بشكل ممتاز

النموذج اللغوي قد يخرج بنتائج غير مناسبة

المشكلة هنا ان النموذج اللغوي في النهاية يجب ان يكون مُقيدًا، النماذج اللغوية لا تحظى بالقيود الأخلاقية والدينية التي تحكمنا كبشر، فيجب ان تقيده قبل ان تتركه للعامة لأنه يمكن ان يخرج بإجابات لا تتناسب مع قيودنا ولا تتناسب مع الأخلاق العامة، سواء نتحدث هنا عن الصور او الكلمات او غيرها، لذلك تجد أداة مثل StopANCI التي تحدثنا عنها من قبل تختص فقط في ازالة الصور السيئة الخارجة من الذكاء الاصطناعي، بسبب المعضلة الأخلاقية التي ستواجهها عندما تتعامل مع النماذج اللغوية

مستقبل علم هندسة الأوامر Prompt Engineering

مستقبل العلم يكمن في مستقبل ما يترتب عليه، الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية تتطور مع الوقت وتتحسن، مع تطور النماذج اللغوية سيتطور هذا العلم، سيكون هناك طرق عديدة لكتابة الأوامر وقواعد وكورسات دراسية تختص فقط بكيف تتعامل مع الذكاء الاصطناعي وكيف تستفيد منه، انا اكرر نفس الجملة التي قلتها قبل اليوم، لن يتم استبدالك بالذكاء الاصطناعي بل بشخص يعرف كيف يستغل الذكاء الاصطناعي في عمله، فمستقبل علم هندسة الأوامر او Prompt Engineering هو مستقبل الكثير من الوظائف، من يتمرس في هذا العلم يحصل على ميزة تفوق زملائه بمسافة كبيرة.