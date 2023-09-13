شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مقارنة آيفون 14 و آيفون 15: Dynamic Island وكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وتحسينات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل عن أحدث سلسلة هواتف ذكية للشركة أربعة طرازات – آيفون 15 وآيفون 15 بلس وآيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، بالإضافة إلى ساعتين ذكيتين جديدتين – Apple Watch Series 9 وApple Watch Urtla 2.

جاءت سلسلة آيفون 15 بتحسينات متعددة عن سلسلة آيفون 14 التي تم إطلاقها العام الماضي، يتضمن ذلك خيارات ألوان جديدة وتغييرات في التصميم وجزيرة ديناميكية وكاميرا أفضل وشحن USB، ومع ذلك ظل سعر إطلاق النموذج الأساسي لمجموعة آيفون 15 دون تغيير.

فيما يلي قائمة مفصلة بالتغييرات التي أضافها عملاق التكنولوجيا ومقره كوبرتينو إلى آيفون 15:

ستكون أحدث تشكيلة آيفون متاحة للطلب المسبق بدءًا من 15 سبتمبر وسيتم شحنها بدءًا من 22 سبتمبر.

يقدم iPhone 15 خيارات ألوان جديدة تمامًا مثل التشكيلة السابقة، أطلقت آبل أيضًا هاتف آيفون 15 بخمسة ألوان مختلفة.

لكن السلسلة الأخيرة تقدم لونين جديدين – الوردي والأخضر، من المهم ملاحظة أن آيفون 14 متوفر بستة أنظمة ألوان حيث طرحت آبل الخيار الأصفر بعد أشهر من الإطلاق.

ومع ذلك، فإن لون الإصدار الأصفر لجهاز آيفون 15 أخف بكثير من اللون المتاح لجهاز آيفون 14.

تأتي Dynamic Island إلى آيفون 15

قامت آبل بتعديل منطقة النوتش باستخدام Dynamic Island في سلسلة آيفون 14، كما كانت ميزة العرض هذه حصرية لنماذج Pro.

ستدعم أحدث طرازات آيفون 15 آيفون 15 بلس أيضًا Dynamic Island، كما تعمل كمركز لتغيير الشكل للإشعارات الرئيسية.

ويأتي هاتف آيفون 15 بنفس شاشة Super Retina XDR مقاس 6.1 بوصة، كما تدعم أحدث أجهزة آيفون سطوعًا يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع، وهو ضعف سطوع الجيل السابق.

ترقيات التصميم الرئيسية

لأول مرة في صناعة الهواتف الذكية، تم دمج الألوان من خلال الزجاج الخلفي لجهاز آيفون كذلك ترقية الزجاج الخلفي قبل صقله لإضفاء لمسة نهائية غير لامعة.

يتمتع أحدث أجهزة آيفون أيضًا بحافة محيطية جديدة على الألومنيوم المستخدم في مجال الطيران والفضاء والغطاء الأمامي من Ceramic Shield. ويتميز آيفون 15 أيضًا بتصميم مقاوم للماء والغبار.

A15 بيونيك مقابل A16 بيونيك

يأتي آيفون 15 مزودًا بمجموعة شرائح أكثر قوة، A16 Bionic حيث يعمل المعالج المعتمد على تقنية 4 نانومتر على تشغيل موديلات آيفون 14 برو للعام الماضي.

توفر الشريحة أيضًا تحسينًا في الأداء مقارنة بمعالج A15 Bionic القائم على تقنية 5 نانومتر والمتوفر في طرازي آيفون 14 آيفون 14 بلس.

توفر شريحة A16 Bionic أداءً أفضل لوحدة معالجة الرسومات بالإضافة إلى دقة عرض أعلى وسرعات نقل أعلى.

تدعي آبل أن مجموعة الشرائح هذه ستستهلك طاقة أقل بنسبة 20% وستكون قادرة على دعم ميزات التعلم الآلي مثل نسخ البريد الصوتي المباشر في iOS 17.

يحصل آيفون 15 على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل

تم أيضًا تضمين الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجابكسل والتي كانت حصرية أيضًا لطرز آيفون 14 برو في أحدث آيفون 15.

ويمكن لهذا المستشعر التقاط الصور باستخدام Focus Pixels بنسبة 100% للتركيز التلقائي السريع، كما تستخدم الكاميرا أيضًا التصوير الحسابي لمنح المستخدمين صورًا عالية الدقة بدقة 24 ميجابكسل.

وأجرت آبل أيضًا بعض التحسينات على الوضع الليلي ليشمل تفاصيل وألوان أكثر وضوحًا. يحتوي آيفون 15 أيضًا على ميزة Smart HDR التي تعد بتقديم عرض محسّن لألوان البشرة وإبرازات أكثر سطوعًا ودرجات ألوان متوسطة أفضل وظلال أعمق.

ويأتي آيفون 15 مزودًا بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة متقدمة تلتصق أيضًا بالعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل.

خيار تقريب 2x جديد

يقدم آيفون 15 أيضًا خيار 2x Telephoto الذي يوفر ثلاثة مستويات تكبير ذات جودة بصرية – 0.5x، 1x، 2x – على نظام الكاميرا المزدوجة في آيفون.

وأصبح نطاق التكبير البصري لكاميرا آيفون 15 الآن 4x، مقارنة بـ 2x في آيفون 14.

وضع عمودي متقدم

ولأول مرة سيتمكن المستخدمون من التقاط صور شخصية دون الحاجة إلى التبديل إلى الوضع الرأسي.

ويمكن لأحدث أجهزة آيفون أيضًا التقاط صور شخصية من الجيل التالي باستخدام التركيز البؤري والتحكم في العمق الذي يعد بتفاصيل أكثر وضوحًا وألوان أكثر حيوية وأداء محسن في الإضاءة المنخفضة.

تدعي آبل أن آيفون 15 سيكون قادرًا على التقاط معلومات العمق تلقائيًا عندما يكون هناك شخص أو كلب أو قطة في الإطار، أو عندما ينقر المستخدم للتركيز. سيساعد هذا أيضًا المستخدمين على تحويل الصور إلى صور شخصية لاحقًا في تطبيق الصور على أجهزة آبل الأخرى مثل آيباد أو ماك.

آيفون 15 يعمل بنظام iOS 17

سيعمل آيفون 15 أيضًا على تشغيل نظام التشغيل iOS 17 خارج الصندوق، ولم تطرح آبل بعد أحدث نظام تشغيل خاص بها لجهاز آيفون 14 والموديلات الأقدم الموجودة حاليًا على نظام التشغيل iOS 16.

ومن المقرر أن يقدم iOS 17 العديد من التغييرات مثل تخطيط شاشة القفل الجديد والبريد الصوتي المباشر والمجلة وStanBy وغيرها من الميزات الجديدة.

ومن المتوقع أن يتم طرح الإصدار الثابت من iOS 17 بحلول الأسبوع المقبل.

يحصل آيفون 15 على شحن USB-C

تدعم أحدث أجهزة آيفون موصلات USB‑C، وهو معيار مقبول عالميًا للشحن ونقل البيانات، مما يسمح لنفس الكابل بشحن آيفون وماك وآيباد وأيربودز برو المحدث (الجيل الثاني) بالإضافة إلى أجهزة أندرويد.

سيتمكن المستخدمون أيضًا من شحن أيربودز أو آبل ووتش مباشرة من أجهزة آيفون الخاصة بهم باستخدام موصل USB‑C.

يدعم آيفون 15 أيضًا MagSafe ومعيار الشحن Qi2 للشحن اللاسلكي، كما سيستمر آيفون 14 في استخدام منفذ Lightning الكلاسيكي للشحن ونقل البيانات.

تتيح شريحة UWB من الجيل الثاني البحث الدقيق وستمكن شرائح النطاق فائق العرض (UWB) الجديدة جهاز آيفون 15 من الاتصال بثلاثة أضعاف النطاق كما كان من قبل.

سيدعم أحدث جهاز آيفون أيضًا طريقة جديدة لاستخدام الدقة في البحث باستخدام Find My لتحديد موقع الأصدقاء بدقة في الحشد.

سيتمكن مستخدمو آيفون 15 من مشاركة موقعهم مع الآخرين مما سيساعد في تحديد الموقع بدقة.

لن يدعم آيفون 15 فتحة SIM فعلية

ستوفر أحدث أجهزة آيفون التوافق مع eSIM فقط ولن تتضمن فتحات SIM فعلية مثل آيفون 14 ومع ذلك ستستمر طرازات آيفون 15 في دعم اتصال 5G.