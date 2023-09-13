تكنولوجيا: شاومي تقدم سلسلة Xiaomi 14 هذا العام بذاكرة تبدأ من 12 جيجا بايت رام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شغلت سلسلة Xiaomi 14 العديد من التسريبات في الفترة الأخيرة، ولقد أشارت أحدث التفاصيل إلى خطط شاومي لدعم الإصدارات القادمة بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في النموذج الرئيسي.

أكدت التقارير السابقة على أن شاومي تستعد لإطلاق سلسلة Xiaomi 14 قبل الموعد المتوقع هذا العام، على أن تكون الإصدارات الأولى المميزة بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Gen 3.

ولقد أوضحت أحدث التسريبات التي جاءت من “Digital Chat Station” أن سلسلة هواتف Xiaomi 14 تأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في النموذج الرئيسي من السلسلة كبديل لذاكرة 8 جيجا بايت رام.

من جانب أخر لم تكشف التسريبات عن تفاصيل حول أعلى إختيار متاح في الذاكرة العشوائية، بينما أشارت تفاصيل سابقة إلى أن هاتف Xiaomi 14 Pro يتوفر بسعة تخزين 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت.

ولقد أشار مصدر أخر للتسريبات إلى أن شاومي قد بدأت بالفعل في الإنتاج الضخم لسلسلة هواتف Xiaomi 14 في شهر أغسطس الماضي، كما أكدت التسريبات على أن طلبات توريد شاومي إرتفعت بنسبة 60%.

أيضاً من بين التفاصيل التي جاءت حول إصدارات شاومي القادمة في تصميم الشاشة، حيث تقدم شاومي هاتفي Xiaomi 14 وXiaomi 14 Pro بتصميم مسطح في الشاشة، إلا أن إصدار Pro يأتي بحواف أنحف في محيط الشاشة، ومن المتوقع أن تقدم شاومي هذه الإصدارات بشكل رسمي في شهر نوفمبر المقبل.

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