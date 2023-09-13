تكنولوجيا: ASUS تطلق جهاز Vivobook Pro 15 2023 بمعالج Ryzen 9 7940H وكرت شاشة Nvidia RTX 4050

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ASUS عن جهاز Vivobook Pro 15 2023 الذي ينطلق بمعالج Ryzen 9 7940H وكرت شاشة Nvidia RTX 4050.

تحظى سلسلة أجهزة VivoBook Pro 15 بشعبية كبيرة في سوق أجهزة الحاسب المحمول، حيث يؤكد المستخدمين وأيضاً المراجعات الخاصة بهذه السلسلة على الآداء المميز لهذه الإصدارات.

ولقد أطلقت شركة Asus إصدار من هذه السلسلة بمعالج Ryzen R9 7940H، وكرت شاشة RTX 4060، مع شاشة OLED بدقة 2.8K ومعدل تحديث 120Hz بسعر 1371 دولار.

كما أطلقت الشركة إصدار بشاشة مميزة بدقة 1080 بيكسل ومعدل تحديث 144Hz بسعر 1268 دولار، واليوم تقدم Asus جهاز Vivobook Pro 15 2023 بمواصفات جديدة.

ويضم Vivobook Pro 15 2023 معالج Ryzen 9 7940H الجديد، وكرت شاشة Nvidia RTX 4050، وينطلق هذا الإصدار بسعر 990 دولار، أي الأقل تكلفة بين إصدارات الشركة المميزة بمعالجات Ryzen.

أيضاً يأتي AMD Ryzen 9 7940H بعدد 8 من الأنوية، و16 thread، مع تعزيز turbo لوحدة المعالجة بسرعة تصل إلى 5.2 GHz.

ويتميز كرت الشاشة NVIDIA GeForce RTX 4050 بذاكرة فيديو 6 جيجا بايت رام، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5x، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة SSD.

كما يتميز الجهاز بقوة 85W، بينما تقدم وحدة المعالجة قوة 54W، ويضم الجهاز شاشة بدقة عرض 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 144Hz، وتدعم الشاشة تدرج لوني بنسبة 100% من sRGB.

وينطلق Vivobook Pro 15 2023 بتصميم خفيف ونحيف بوزن 1.7 كجم، وسماكة 17.9مم، لذا يسهل التنقل بهذا الإصدار، ويضم USB4، وبطارية بقدرة 70Wh.

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