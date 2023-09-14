شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تضيف خدمة المساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية إلى iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Apple أنها تضيف خدمة المساعدة على الطريق التي تعمل عبر الأقمار الصناعية إلى iPhone بالشراكة مع AAA، و سيتضمن شراء وتنشيط جهاز iPhone 14 أو iPhone 15 الجديد خدمة طوارئ SOS والمساعدة على الطريق لمدة عامين مجانًا، ويتم تغطية الخدمات التي يوصلونك بها بموجب شروط عضوية AAA أو تكون متاحة على أساس الدفع لكل استخدام لغير الأعضاء في AAA.

وتعد خدمة المساعدة على الطريق المتوفرة في الولايات المتحدة فقط امتدادًا لميزة الطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية التي تم إطلاقها مع iPhone 14 العام الماضي، و إذا كانت لديك مشكلة في السيارة، يمكنك إرسال رسالة نصية إلى AAA للحصول على المساعدة في حالات الطوارئ الخاصة بك، مثل إغلاق السيارة أو نفاد الوقود أو ثقب الإطار (كما تعلم، في تلك الأوقات التي لا تحتاج فيها إلى الاتصال بالرقم 911 ولكنك لا تزال بحاجة إلى المساعدة)، وتعمل الخدمة من خلال الاستفادة من خيار رسالة الطوارئ من Apple عبر القمر الصناعي عندما لا يكون لديك تغطية خلوية أو شبكة Wi-Fi.

وإذا وجدت نفسك في مشكلة مع عدم وجود خدمة، فيمكنك الاتصال عبر القمر الصناعي بـ AAA بعد الإجابة على بعض الأسئلة للحصول على تفاصيل مهمة، حسبما قالت AAA في بيان صحفي .

وقالت المنظمة: "سيتلقى المستخدمون إرشادات واضحة حول كيفية البقاء على اتصال بالقمر الصناعي، حتى يتمكنوا من المراسلة مع وكيل AAA والحصول على معلومات مهمة حول حالة طلبهم".

قد يكون هذا ضروريًا إذا حصلت على إطار مثقوب أو بطارية فارغة في منطقة نائية، و عند الاتصال، ستظهر شاشة تحتوي على هذه الأسئلة، ثم ترسل المعلومات الضرورية عبر القمر الصناعي إلى AAA حتى يتمكنوا من إرسال شخص ما إلى موقعك، وأحد التحذيرات هو أن ميزة القمر الصناعي تتطلب خط رؤية واضحًا للسماء، لذلك قد لا تعمل إذا تعطلت في غابة كثيفة الأشجار أو في أحشاء بعض مرآب السيارات.

بالإضافة إلى ذلك، تلاحظ AAA أنك ستحتاج إلى التواجد بالقرب من الطريق لتلقي الخدمة لأنها لا توفر خدمة استرداد المركبات على الطرق الوعرة.

لم تعلن شركة Apple عن تكلفة خدمة الطوارئ SOS بعد أول عامين - حيث أن الأجهزة الأولى التي تتضمنها كانت بعد عام واحد فقط.