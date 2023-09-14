شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تحديث PS5 يضيف دعم Dolby Atmos ويتيح لك إيقاف تشغيل صوت تنبيه بدء التشغيل والان مع تفاصيل الخبر
وتوفرت هذه الميزة لأول مرة، إلى جانب الميزات الأخرى التي نذكرها هنا، كجزء من التحديث التجريبي الذي تم إصداره في أغسطس، والآن أصبح متاحًا لجميع مستخدمي PS5.
وهناك ترقية ملحوظة أخرى يقدمها البرنامج الجديد وهي دعم محركات أقراص M.2 SSD ذات السعة الأكبر ، ويمكنك الآن استخدام محركات أقراص SSD بسعة تصل إلى 8 تيرابايت، أي ضعف الحد السابق البالغ 4 تيرابايت، طالما أنها تلبي متطلبات التوافق .
وإذا كنت تلعب مع شخص قد يحتاج إلى مساعدة للتغلب على مستوى صعب بشكل خاص أو رئيس، فستسمح لك وحدة التحكم الآن بتعيين وحدة تحكم ثانية كوحدة تحكم مساعدة، ومن خلال القيام بذلك سيتعرف جهاز PS5 الخاص بك على وحدتي تحكم كجهاز واحد، ويمكن لأي منهما التحكم في كل ما يظهر على الشاشة.
ويأتى التحديث الأخير لجهاز PS5 أيضًا مع تحسينات على الميزات الاجتماعية لوحدة التحكم ، وعندما تتم دعوتك إلى حفلة مغلقة، فلن تتم إضافتك تلقائيًا إلى المجموعة بعد الآن، لذلك لن تضطر إلى التفاعل مع أي شخص لا تريده.
وإذا كان شخص ما يشارك شاشة في المجموعة التي تنضم إليها، فسترى معاينة لها حتى قبل أن تنضم إليها ، وإذا كنت أنت الشخص الذي يدعو الأشخاص، فلاحظ أنه يمكنك الآن إرسال حفلة مغلقة ومفتوحة على السواء دعوات لعدة لاعبين في نفس الوقت، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الآن معرفة أي من أصدقائك يقوم بنشاط يمكنك الانضمام إليه ضمن علامة التبويب "الأصدقاء"، حيث ستعرض الواجهة الآن رمز "قابل للانضمام" بجوارهم.
وبصرف النظر عن هذه الميزات، سيمنحك التحديث القدرة على بث ألعاب PS5 أو PS4 من الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android TV OS 12. حتى الآن، تحققت شركة Sony من أن تطبيق PS Remote Play متوافق مع جهاز 4K Chromecast مع جهاز Google TV وجهاز Android TV OS 12 ، تلفزيون ذكي BRAVIA XR A95L موديل.
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