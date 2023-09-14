شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تحديث PS5 يضيف دعم Dolby Atmos ويتيح لك إيقاف تشغيل صوت تنبيه بدء التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضيف آخر تحديث لبرنامج PlayStation 5 عددًا من الميزات المفيدة إلى وحدة التحكم، بدءًا من القدرة على الاستمتاع بالصوت ثلاثي الأبعاد المدعوم بواسطة Tempest 3D AudioTech على أجهزة HDMI المتوافقة التي تدعم تقنية Dolby Atmos.

وتوفرت هذه الميزة لأول مرة، إلى جانب الميزات الأخرى التي نذكرها هنا، كجزء من التحديث التجريبي الذي تم إصداره في أغسطس، والآن أصبح متاحًا لجميع مستخدمي PS5.

وهناك ترقية ملحوظة أخرى يقدمها البرنامج الجديد وهي دعم محركات أقراص M.2 SSD ذات السعة الأكبر ، ويمكنك الآن استخدام محركات أقراص SSD بسعة تصل إلى 8 تيرابايت، أي ضعف الحد السابق البالغ 4 تيرابايت، طالما أنها تلبي متطلبات التوافق .

وإذا كنت تلعب مع شخص قد يحتاج إلى مساعدة للتغلب على مستوى صعب بشكل خاص أو رئيس، فستسمح لك وحدة التحكم الآن بتعيين وحدة تحكم ثانية كوحدة تحكم مساعدة، ومن خلال القيام بذلك سيتعرف جهاز PS5 الخاص بك على وحدتي تحكم كجهاز واحد، ويمكن لأي منهما التحكم في كل ما يظهر على الشاشة.

ويأتى التحديث الأخير لجهاز PS5 أيضًا مع تحسينات على الميزات الاجتماعية لوحدة التحكم ، وعندما تتم دعوتك إلى حفلة مغلقة، فلن تتم إضافتك تلقائيًا إلى المجموعة بعد الآن، لذلك لن تضطر إلى التفاعل مع أي شخص لا تريده.

وإذا كان شخص ما يشارك شاشة في المجموعة التي تنضم إليها، فسترى معاينة لها حتى قبل أن تنضم إليها ، وإذا كنت أنت الشخص الذي يدعو الأشخاص، فلاحظ أنه يمكنك الآن إرسال حفلة مغلقة ومفتوحة على السواء دعوات لعدة لاعبين في نفس الوقت، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الآن معرفة أي من أصدقائك يقوم بنشاط يمكنك الانضمام إليه ضمن علامة التبويب "الأصدقاء"، حيث ستعرض الواجهة الآن رمز "قابل للانضمام" بجوارهم.

وبصرف النظر عن هذه الميزات، سيمنحك التحديث القدرة على بث ألعاب PS5 أو PS4 من الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android TV OS 12. حتى الآن، تحققت شركة Sony من أن تطبيق PS Remote Play متوافق مع جهاز 4K Chromecast مع جهاز Google TV وجهاز Android TV OS 12 ، تلفزيون ذكي BRAVIA XR A95L موديل.

وفي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يضيف التحديث أوامر صوتية جديدة يمكنك استخدامها: ما عليك سوى قول "مرحبًا PlayStation، مساعدة" لإظهار صفحات المساعدة بسرعة أو "مرحبًا PlayStation، ما الجديد؟" للتحقق من أحدث الميزات ومجموعة PS Plus الحالية وإذا كنت تريد اللعب في منتصف الليل ولا تريد أن يسمع أي شخص آخر ما تنوي فعله، فيمكنك الآن كتم صوت الصفير الذي تصدره وحدة التحكم عند تشغيلها أو إيقاف تشغيلها. ما عليك سوى الانتقال إلى Beep Sound ضمن النظام في الإعدادات ثم كتم الصوت أو ضبط مستوى الصوت.