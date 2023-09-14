شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: برنامج Adobe Premiere Pro يضيف ميزة إزالة أصوات الضوضاء تلقائيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم Adobe بعض ميزات الذكاء الاصطناعي وثلاثية الأبعاد الجديدة في الإصدار التجريبي لـ Premiere Pro وAfter Effects وFrameio - مجموعتها الشهيرة من تطبيقات تحرير الفيديو والصوت المصممة لتحسين سير العمل وتسريع المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً، وفقاً لموقع theverge.

يضيف Premiere Pro ميزة تحسين الكلام المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تدعي Adobe أنها يمكن أن تجعل الحوار المسجل بشكل سيئ يبدو وكأنه "تم تسجيله في استوديو احترافي"، ويعمل تحسين الكلام تلقائيًا على إزالة ضوضاء الخلفية ويوفر لمستخدمي Premiere Pro شريط تمرير مختلط لتخصيص مقدار ما يرغبون في دمجه في مشاريعهم.

تتوفر أيضًا ميزة جديدة لوضع علامات على فئات الصوت والتي تقوم تلقائيًا بوضع علامة على المقاطع التي تحتوي على حوار وموسيقى ومؤثرات صوتية أو ضوضاء محيطة.

كل هذه الميزات متاحة للتجربة الآن في الإصدار التجريبي، ومن المتوقع توفرها بشكل عام في وقت لاحق من هذا العام.