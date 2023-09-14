شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ترفع سعر iPhone 15 Pro Max كجزء من استراتيجيتها لتعزيز الإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت شركة أبل سعر Pro Max 15 iPhone من سلسلة iPhone 15 التى تم الإعلان عنها أمس في مؤتمر "Wonderlust"، والذي ارتفع بمقدار 100 دولار ليصل إلى 1199 دولارًا، بينما تركت الإصدارات الثلاثة الجديدة الأخرى دون تغيير، وحتى الهاتف الجديد الذي أصبح الآن أكثر تكلفة سيأتي مع ضعف مساحة التخزين، مما يسمح لشركة أبل بالقول إن ذلك لم يكن في الحقيقة زيادة في السعر على الإطلاق.

تتناسب هذه الخطوة مع نمط الشركة، التي تحتاج إلى التعامل مع المتسوقين القلقين من التضخم، لا تجري شركة أبل تغييرات جذرية على أسعار الهواتف الخاصة بها، ولكنها تجد طرقًا جديدة للمتسوقين لإنفاق المزيد، وتقوم الشركة بتزويد هواتف iPhone الراقية بميزات حصرية، مثل عدسات تكبير أفضل وإطارات من التيتانيوم، لدفع المتسوقين نحو المنتجات ذات الأسعار الأكبر، وفقاً لموقع gadgets360.

وحتى تحول شركة Apple إلى منفذ USB-C على iPhone - وهي خطوة بتفويض من الاتحاد الأوروبي عارضتها الشركة في البداية - سيوفر طرقًا جديدة لتوليد الإيرادات، إذا أراد المستهلكون أن تحتوي أجهزة AirPods الخاصة بهم على نفس الموصل الموجود في أحدث أجهزة iPhone، فسيتعين عليهم إنفاق 249 دولارًا، إذا كانوا يريدون استخدام شواحن Lightning القديمة، فيمكنهم شراء محول من Apple مقابل 29 دولارًا.

كان بعض المستثمرين يأملون في أن ترفع شركة أبل الأسعار على نطاق أوسع، وهو أحد الأسباب التي جعلتهم يقدمون رد فعل باردًا على حدث iPhone الخاص بشركة Apple، وفقًا لمحلل Evercore ISI أميت دارياناني، انخفضت الأسهم بنسبة 1.7 % إلى 176.30 دولارًا.

تواجه شركة آبل تراجعًا في صناعة الهواتف الذكية على مستوى الصناعة، مما يمنحها قدرة أقل على زيادة الأسعار، حيث انخفضت شحنات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم بنسبة 7% تقريبًا في الربع الأخير، وفقًا لمؤسسة IDC، مما ضرب أكبر مصدر لإيرادات الشركة، وزادت المشاكل في الصين، حيث تواجه حظرا حكوميا متزايدا ومنافسة مع هاتف جديد متطور من شركة هواوي.

على الرغم من أن سعر Pro Max سيكون أعلى بنسبة 10 بالمائة تقريبًا من أرخص iPhone 14 Pro Max، إلا أنه يحتوي على مساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت، مقارنة بـ 128 جيجابايت المقدمة سابقًا.

وللتأكيد على الطبيعة المتزايدة لهذه الزيادة في الأسعار، لم ترفع شركة Apple مستويات طرازات iPhone 15 Pro Max بكميات أكبر من التخزين، يظل الإصدار الذي تبلغ سعته 512 جيجابايت بسعر 1,399 دولارًا، في حين أن الإصدار الذي يحتوي على 1 تيرابايت لا يزال يكلف 1,599 دولارًا، ولكن حتى مع بقاء الأسعار على حالها، فإن شركة Apple قادرة على تحقيق هوامش أعلى بسبب انخفاض تكلفة التخزين.

تعمل شركة Apple على رفع الأسعار بقوة أكبر خارج الولايات المتحدة، وسيرتفع سعر iPhone 15 Pro بمقدار 50 دولارًا في كندا، مع ارتفاع سعر Pro Max بمقدار 200 دولار في الهند، سوف يرتفع سعر Pro Max بنحو 14 %.

سيحتاج مشترو iPhone 15 Pro وPro Max أيضًا إلى كابل جديد إذا كانوا يريدون الحصول على سرعات نقل البيانات الأسرع التي وعد بها الجهاز، وتبيعه شركة Apple مقابل 69 دولارًا .