خاتم Galaxy Ring قد يكون نجم حفل اطلاق S24

Samsung تعمل على خاتم Galaxy Ring الجديد الذي تنوي به التوسع في عالم الأجهزة القابلة للإرتداء الخاصة بها، وهذه الفكرة ليست وليدة اللحظة بل تفكر بها سامسونج منذ زمن بعيد، وبناء على التسريبات فسامسونج قد تُصدر هذا الخاتم في مؤتمر اطلاق هاتفها الرائد Samsung Galaxy S24، والذي يتسرب ان يصدر في شهر يناير المُقبل، هل تُحقق سامسونج معادلة مميزة وتصدر جهاز مميز مثل الخاتم الذكي؟ لنتحدث قليلًا عن هذا الأمر.

خاتم Galaxy Ring الذكي من سامسونج

يتسرب منذ زمن بعيد معلومات عن ان سامسونج تعمل على اصدار خاتم ذكي جديد خاص بها بالمميزات الصحية والذكية الموجودة في أي سوار ذكي، وهو أمر غير جديد في عالم التقنية فهناك بالفعل شركات تُصدر أجهزة ذكية مثل الخواتم ولكنها ليست منتشرة بالقدر الذي تتوقعه من الأجهزة الأخرى القابلة للإرتداء، بمعنى اصح لا توجد شركة بارزة منتشرة في عالم الخواتم الذكية بعد، ويبدو ان سامسونج تريد الدخول لهذا الخط في وقت قريب

بناء على المسرب الشهير Ice Universe والذي تحدث عبر موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo فسامسونج تريد اطلاق هاتفها الرائد الـS24 في مؤتمرها في يناير المقبل لكن الهاتف لن يكون نجم المؤتمر مثلما سيكون الخاتم الذكي الجديد، ربما لأن هذه اول مرة لسامسونج في اصدار هذا النوع من المنتجات.

على العموم فمن الأشياء التي تُحيط بهذا الخاتم هو اسمه، منذ بداية التسريبات ونحن نطلق عليه اسم Galaxy Ring بسبب سياسة تسمية سامسونج المعروفة، لديك Galaxy S وGalaxy Z كهواتف، لديك Galaxy Watch للساعات وGalaxy Tab للتابلت وGalaxy Book لأجهزة اللابتوب، لكن التسريبات تقول بأن هناك اسماء أخرى قد يحملها هذا الخاتم

ابرز اسماء Galaxy Ring المتوقعة

Galaxy Ring

Galaxy Glia

Galaxy One

Samsung One

Curio

Galaxy Rhythm

Samsung Pulse

Samsung Insight

Samsung Index

Galaxy Circle

بغض النظر عن الاسم فقد مر وقت طويل منذ ان اصدرت سامسونج جهازًا جديدًا وهذه اول مرة تدخل سامسونج الى سوق جديد، والكثير من المستخدمين، منهم انا ينتظرون اخبار سامسونج الجديدة والجهاز الجديد من سامسونج بالفعل، فماذا تُخبئ لنا سامسونج في جعبتها؟ ننتظر المؤتمر القادم لنعرف.

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