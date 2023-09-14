شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تطرح جهاز به QR كود يمكن ارتداؤه لحماية الحيوانات الأليفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشتهر شركة Amazon’s Ring بكاميرات جرس الباب وتقنيات المراقبة المخصصة للمستهلكين، أعلنت الشركة عن "Ring Pet Tag" للمساعدة في العثور على الحيوانات الأليفة المفقودة، حيث يتم ربط العلامة بالطوق وتسمح بالوصول إلى مجموعة من المعلومات الرقمية حول الحيوان، في حالة تجوله بعيدًا عن المنزل، وفقاً لموقع engadget

إذا صادفت حيوانًا أليفًا ضائعًا يرتدي علامة Ring Pet" "Tag، فاقلب العلامة للخلف وامسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا لمعرفة من يملك الحيوان ومكان إقامته ورقم هاتفه والمعلومات الصحية ذات الصلة، مثل الأدوية المطلوبة وما شابه، ويمكنك أيضًا الاتصال بالمالك من خلال التطبيق والمشاركة في محادثة ثنائية الاتجاه.

على الرغم من أن التكنولوجيا المعروضة مثيرة للاهتمام، فمن الجدير بالذكر ما لا يحتوي عليه الجهاز، أنه لا يوجد نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، لذا لا توجد طريقة لتحديد الموقع الجغرافي للحيوان الأليف المفقود، وتفتقر العلامة أيضًا إلى الكاميرا، وهي ميزة شائعة لبعض ملحقات الحيوانات الأليفة، وتبلغ تكلفة "Ring Pet Tag" 10 دولارات فقط.