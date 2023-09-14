شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استطلاع أمريكى: 1 من كل 5 خريجى جامعة قلق بشأن فقدان وظيفته بسبب التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر استطلاع جديد للرأي أن العاملين الأمريكيين خريجى الجامعات أصبحوا يشعرون بقلق متزايد من أن التكنولوجيا قد تستبدل وظائفهم، حيث أجرت مؤسسة جالوب 1014 مقابلة هاتفية مع موظفين أمريكيين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا عبر مستويات مختلفة من التوظيف لفهم المخاوف التي لديهم بشأن وظائفهم.

ووفقا لما ذكره موقع Business insider، فإن من بين 1014 موظفاً تمت مقابلتهم، قال 22% منهم إنهم يشعرون بالقلق من أن التكنولوجيا ستجعل وظائفهم عفا عليها الزمن، وهو خوف ارتفع بنسبة سبع نقاط مئوية عن وقت إجراء الاستطلاع في عام 2021، حسبما وجد باحثو جالوب، وعند النظر فقط إلى العاملين من خريجي الجامعات، فإن ارتفاع القلق يكون أكثر حدة: من 8% كانوا قلقين في عام 2021 إلى 20% يشعرون بالقلق اليوم، كما يقول الاستطلاع.

ولعل حقيقة أن المزيد من العمال من خريجي الجامعات يشعرون بالقلق من فقدان وظائفهم لصالح التكنولوجيا قد ترجع جزئيًا إلى ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي القوية مثل ChatGPT من OpenAI، وهو روبوت المحادثة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يمكنه أداء مهام وظيفية مثل كتابة نسخة تسويقية و تطوير التعليمات البرمجية.

يقول باحثو مؤسسة جالوب إن التطور السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي ربما يغير الصورة النمطية لما يمكن أن تفعله أجهزة الكمبيوتر في مكان العمل.

وأضاف باحثو جالوب في تعليق مصاحب للاستطلاع: "وسط هذا التغيير، من المفهوم أن الموظفين الأمريكيين، وخاصة أولئك الذين يحملون شهادات جامعية، يشعرون بقلق أكبر بشأن ما يمكن أن تعنيه التكنولوجيا لمسيرتهم المهنية، ولكن ليس فقط الموظفين الحاصلين على درجة البكالوريوس هم الذين يشعرون بهذه الطريقة".

كما وجد أن الموظفين الأصغر سنا من جميع المستويات التعليمية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 34 عاما أكثر قلقا بشأن فقدان وظائفهم بسبب التكنولوجيا مقارنة بالموظفين الأكبر سنا الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاما خلال الإطار الزمني للاستطلاع الذي يمتد عامين.

وأشار الاستطلاع إلى أن 31% من المشاركين يشعرون بالقلق من أنهم قد يفقدون مزاياهم، مثل الرعاية الصحية وأيام الإجازة مدفوعة الأجر، في المستقبل، ويقول 24% من المشاركين إنهم خائفون من رؤية انخفاض في أجورهم، يليه تسريح العمال وخفض الأجور.