شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استطلاع يكشف: 38% فقط من التطبيقات المثبتة يجرى استخدامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف استطلاع حديث أن البريطانيين يمتلكون تقريباً متوسط 29 تطبيقًا على هواتفهم، لكنهم يستخدمون 38% منها فقط، وكشفت الأبحاث التي أجريت على 2000 شخص بالغ أن 11 تطبيقًا فقط يتم استخدامها يوميًا، بينما يتم اختيار التطبيقات الأخرى عند الحاجة إليها.

ووجد ربع المشاركين (26%) أن تطبيقاتهم تتم إزالتها تلقائيًا من هواتفهم بسبب عدم النشاط دون أن يلاحظوا حتى اختفائها، وكشف الاستطلاع أيضًا أن النصف (49 في %) يجدون أنه من المزعج التبديل من تطبيقات مختلفة لأداء نفس المهمة، مثل قراءة المراجعات على أحد التطبيقات لشراء المنتج على تطبيق آخر، وفقاً لموقع thesun.

وتشير التقديرات إلى أنه يتم إرسال أكثر من 300 رابط خلال العام المتوسط بين الأصدقاء والعائلة، حيث يشارك 21% من الأشخاص روابط حول المنتجات التي يرغبون في الحصول على رأي بشأنها قبل الشراء.

وقد تم إجراء البحث بواسطة Chatloop، وهو تطبيق موبايل يتيح للأشخاص التواصل مع أصدقائهم للمحتوى الموجود على أي موقع ويب، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين تطبيقات متعددة.

وقال الرئيس التنفيذي أندرو بارلو: "يشير البحث إلى أن العديد من الأشخاص يواجهون "إرهاقًا للتطبيقات" بسبب العدد الهائل من التطبيقات الموجودة على هواتفهم والتي تقدم وظائف محددة - مما يعني أن الأشخاص يقضون الكثير من الوقت في التبديل بين تطبيقات متعددة ونسخ ولصق الروابط من تطبيق إلى آخر".

وتبين أيضًا أن تطبيقات المراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي والتمويل هي الأكثر استخدامًا، في حين يتم أيضًا استخدام تطبيقات البث المباشر والألعاب والتطبيقات الصحية بانتظام.

ويستخدم 21 في % التطبيقات لشراء المنتجات وفقًا للبيانات التي أجرتها OnePoll، وعندما يتعلق الأمر بشراء الأشياء عبر الإنترنت، قرأ 83 % المراجعات قبل إجراء عملية شراء، مع ثقة 23 % بأفكار الأشخاص الأقرب إليهم أكثر - حيث يعتقد 67 % من هؤلاء أنهم سيوصون بشيء فقط إذا كان جيدًا.

وأعرب 59 % عن إعجابهم بحقيقة أن الأصدقاء والعائلة قد جربوا شيئًا ما أولاً - بينما يستمتع 53 % آخرون بالقدرة على اختبارهم قبل الشراء بأنفسهم.