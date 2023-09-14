شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير سيبرانى مع بداية الدراسة.. زيادة أنشطة الاحتيال على الطلاب حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما يستعد الطلاب في جميع أنحاء العالم للعودة إلى مدارسهم وكلياتهم، كشف فريق خبراء الأمن السيبراني في كاسبرسكي عن زيادة كبيرة في الأنشطة الاحتيالية التى تستهدف الطلاب، ويشير التقرير إلى أن المحتالين يستغلون حالة الجنون المحيطة بالتحضيرات والمشتريات الأكاديمية، ويطلق مجرمو الإنترنت حملات تصيد متطورة تستهدف الطلاب والمعلمين والإداريين على حدٍ سواء.

كيف يقوم المحتالون بمحاصرة الطلاب يشير التقرير إلى أن أحد أساليب الاحتيال التي يستخدمها المحتالون هو إنشاء هدايا مزيفة تعد الطلاب بفرصة الفوز بجهاز كمبيوتر محمول، لكي يكون الضحايا مؤهلين للحصول على هذه الجائزة، يُطلب منهم تقديم معلومات شخصية والإشارة إلى طراز الكمبيوتر المحمول المفضل لديهم.

وفي نسخة أخرى من عملية الاحتيال هذه، يُطلب من الأفراد مشاركة رابط محدد يؤدي إلى صفحة بها سحب على جائزة تضم 15 جهة اتصال عبر تطبيق WhatsApp، وبعد ذلك، يتعين عليهم المشاركة في السحب عن طريق التسجيل عبر الرسائل النصية القصيرة.

أما شكل آخر من أشكال الخداع الاحتيالي يدور حول المنح الدراسية المزيفة، يستغل المحتالون أمل الطلاب في الحصول على مساعدات مالية، ويجذبونهم إلى مخططات المنح الدراسية الاحتيالية، ويتم إغراء الضحايا بعروض المنح الدراسية التي تبدو حقيقية والتي تعد بتقديم المساعدة المالية.

وللاستفادة من هذه المساعدة، يُطلب من الطلاب تقديم معلومات شخصية، بما في ذلك البيانات الحساسة مثل أرقام الضمان الاجتماعي والتفاصيل المصرفية، ويتم استخدام هذه المعلومات لاحقًا لسرقة الهوية والاحتيال المالي.

كيفية التعرف على مثل هذه الحيل والبقاء آمنًا إن جاذبية الفوز بجهاز كمبيوتر محمول أو أي عنصر قيم آخر هو الطعم، ولكن هناك مشكلة: يتم إبلاغ الفائزين بأنه يجب عليهم تغطية تكاليف تسليم جوائزهم المفترضة، ويعد هذا الطلب على الدفع الإضافي بمثابة مؤشر واضح لمخطط احتيالي.

حيث إن احتمال الفوز بجهاز كمبيوتر محمول أو أي شيء آخر ذي قيمة هو بمثابة إغراء، ومع ذلك، إلى جانب أن العرض جيد جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فإن العلامة الواضحة على أن هذا العرض عبارة عن عملية احتيال هي أن الفائزين المفترضين يتم إخبارهم بأنهم بحاجة إلى دفع تكاليف التسليم لجوائزهم المزعومة، ويعد طلب الدفع الإضافي هذا علامة واضحة على وجود عملية احتيالية.

وللحفاظ على سلامتك ضد الاحتيال التعليمي، يوصي خبراء كاسبرسكي أيضًا بما يلي: - كن متشككًا: توخي الحذر عند مواجهة عروض "أفضل من أن تكون حقيقية"، خاصة إذا كانت تتطلب دفعات أو معلومات شخصية مقدمًا.

- التحقق من المصدر: قم بإجراء بحث شامل عن أي منح دراسية أو هبات أو عروض تأتي في طريقك. ابحث عن تفاصيل الاتصال الرسمية وتأكد من شرعيتها قبل اتخاذ أي إجراء.

- قم بتأمين معلوماتك: تجنب مشاركة البيانات الحساسة عبر الإنترنت إلا إذا كنت متأكدًا من شرعية الطلب.

- استخدم المصادر الموثوقة: التزم بالمواقع الإلكترونية المدرسية الرسمية ومنصات المنح الدراسية المعترف بها وتجار التجزئة ذوي السمعة الطيبة عند إجراء الدفعات أو تقديم المعلومات الشخصية.

- تمكين المصادقة متعددة العوامل (MFA): قم بتنشيط المصادقة متعددة العوامل حيثما أمكن ذلك، مع إضافة طبقة إضافية من الأمان إلى حساباتك عبر الإنترنت.

- استخدم مدير كلمات مرور موثوقًا لا يقوم بتخزين كلمات المرور الخاصة بك فحسب، بل يقوم أيضًا بإنشاء كلمات مرور لمرة واحدة للمصادقة الثنائية تلقائيًا.