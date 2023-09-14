تكنولوجيا: شركة Oppo قد تتيح إمكانية استبدال بطارية هواتفها الذكية خلال أربع سنوات من الشراء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد تدهور البطارية وتلفها مع مرور الوقت أحد الأشياء الرئيسية التي يخشاها المستخدمون عندما يتعلق الأمر بالهواتف الذكية هذه الأيام، ويشاع الآن أن شركة Oppo لديها حل للتخفيف من هذه المخاوف في المستقبل.

فوفقًا لـ Digital Chat Station، تستعد شركة Oppo لإطلاق برنامج مجاني لاستبدال البطارية.

ومع ذلك، سيكون البرنامج متاحًا فقط في الصين وفقط لهاتف OPPO A2 Pro القادم، والذي من المتوقع أن يصبح رسميًا في 15 سبتمبر. وبالتالي، ستحصل على استبدال مجاني لبطارية A2 Pro خلال أربع سنوات من الشراء، ولكن فقط إذا انخفضت نسبة صحة البطارية إلى أقل من 80% خلال تلك الفترة.

ونفترض أيضًا ان هذا الاستبدال لن يكون ممكنًا إلا مرة واحدة لكل جهاز.

لذا، للنظر إلى الأمور بطريقة أخرى، فهذا يعني في الأساس أن شركة Oppo متأكدة تمامًا من تقنية البطارية الخاصة بها لدرجة أنها على استعداد لضمان أن بطارية A2 Pro لن تصل إلى 80٪ من الصحة خلال أربع سنوات، بل في الواقع ستصل إلى هذا الحد.

والآن، بعد كل ما قيل، تذكر أن هذه مجرد شائعة في هذه المرحلة. لذا علينا ان ننتظر حتى ان تقوم الشركة نفسها بالافصاح عن ذلك.

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