تكنولوجيا: إصدار سوار Spigen Light Fit لساعة Google Pixel

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إصدار سوار Spigen Light Fit والذي تم تصميمه بلون واحد لساعة Pixel Watch. يتميز السوار بتصميم خفيف الوزن، حيث يبلغ وزنه 14 جرامًا فقط، وسيتم إقرانه مع Google Pixel Watch 2.

يأتي Spigen Light Fit بسعر معقول كما أنه متوافق مع ساعة Pixel Watch الحالية. وقد تم الكشف عن تصميم Google Pixel Watch 2 عبر مقطع فيديو حديث من جوجل.

يأتي سوار Light Fit مصنع من نسيج النايلون، وإبزيم من سبائك الزنك، وموصل من الفولاذ المقاوم للصدأ. ويتطابق موصلالفولاذ المقاوم للصدأ الخاص بـ Light Fit مع الغلاف الفولاذي لساعة Pixel Watch.

من الممكن أن تكون خيارات الموصلات الأخرى مثل الذهب والفضة موجودة أيضًا في المزيج. وسيناسب سوار Spigen Light Fit المعصمين بمحيط يتراوح بين 120 ملم و 215 ملم.

تعد نطاقات الطرف الأول الأصلية من Google Pixel Watch أغلى بكثير من نطاق ساعة Light Fit الجديد.

يتوفر سوار Spigen Light Fit الآن للبيع مقابل 24.99 دولارًا عبر موقع Spigen الإلكتروني. وهو أرخص بكثير من أحزمة ساعات الطرف الأول من Google Pixel Watch.

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