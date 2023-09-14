شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 1.57% على مدار الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر البيتكوين ارتفاعه بشكل طفيف اليوم الخميس حيث شهدت العملة المشفرة الأكثر استخدامًا في العالم زيادة في قيمتها لليوم الثاني على التوالي، وبارتفاع بنسبة 1.57%، ويتم تداول عملة البيتكوين حاليًا بسعر 26,560 دولارًا، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، وفقاً لموقع gadgets360.

ارتفعت قيمة البيتكوين بشكل كبير بمقدار 623 دولارًا، قد يكون الارتفاع في قيم بيتكوين ومعظم العملات المشفرة الأخرى مرتبطًا بأخبار انهيار بورصة FTX التي حصلت على موافقة قانونية من محكمة أمريكية لبيع رموز تشفير بقيمة مليارات الدولارات لجمع الأموال لسداد الدائنين الذين عانوا من وطأة انهيار FTX.

انضمت عملة ETH إلى بيتكوين وسجلت ارتفاعًا في الأسعار اليوم الخميس، في وقت كتابة هذا التقرير، بلغت قيمة ETH 1620 دولارًا، بزيادة قدرها 2.06 % عن سعر يوم الأربعاء، وانخفضت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة بنسبة 1.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 1.04 تريليون دولار وفقًا لموقع CoinMarketCap.

حصلت بورصة FTX المفلسة على موافقة المحكمة لتصفية أصولها المشفرة، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 3.4 مليار دولار، ويسمح قرار القاضي جون دورسي لشركة FTX بمواصلة بيع ممتلكاتها وتحوطها، في حين أن هناك بعض التوقعات لضغوط بيع إضافية بسبب أنشطة FTX، ويعتقد الخبراء أن هذا قد تم أخذه في الاعتبار بالفعل في أسعار السوق الحالية، الأهم من ذلك، أن جزءًا كبيرًا من أصول FTX موجود في Solana، ولكن معظمها مراهن عليه وغير متاح للبيع، مما يخفف من المخاوف.

العملات البديلة التي شهدت ارتفاعًا في أسعارها شملت Tether، وBinance Coin، وRipple، وCardano، وDogecoin، وSolana.