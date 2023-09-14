شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تلغى عدد من الوظائف لخفض التكاليف.. ومسؤول بالشركة يعلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغت شركة جوجل مئات الوظائف في منظمة التوظيف العالمية التابعة لها، حيث تعد الجولة الأخيرة من تخفيضات الوظائف في الشركة جزءًا من تراجع أوسع في التوظيف خلال الأرباع القليلة القادمة.

وقالت جوجل في بيان لها إن "حجم طلبات التوظيف لدينا قد انخفض" ومع ذلك رفضت الشركة الكشف عن العدد الدقيق للأشخاص الذين طُلب منهم الانتقال من القوى العاملة في مجال التوظيف.

وأبطأت جوجل وتيرة التوظيف العام الماضي وسط التباطؤ الاقتصادي العالمي، وبحسب ما ورد، قال بريان أونج، نائب رئيس التوظيف في جوجل، للموظفين في اجتماع عبر الفيديو: "نحن للأسف بحاجة إلى إجراء تخفيض كبير في حجم منظمة التوظيف".

قال أونج: "لم يكن قرارًا سهلاً اتخاذه، وبالتأكيد لم يكن أي منا يريد إجراء محادثة مرة أخرى هذا العام". وأضاف: "بالنظر إلى قاعدة التوظيف التي تلقيناها في الأرباع القليلة المقبلة، فهذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به بشكل عام".

وأضاف أن الموظفين المتأثرين بتخفيضات الوظائف سيبدأون في تلقي رسائل البريد الإلكتروني اعتبارًا من الأربعاء 13 سبتمبر.

وقال أونج أيضًا إن الموظفين الذين تضرروا من عمليات التسريح الأخيرة للعمال سيحتفظون بإمكانية الوصول إلى المكاتب هذا الأسبوع والأنظمة عبر الإنترنت لفترة أطول.

وكان الموظفون قد انتقدوا الشركة في السابق لأنها قطعت فجأة الوصول إلى أولئك الذين فقدوا وظائفهم في يناير.

وكانت جوجل قد أعلنت في يناير الماضي، أنها ستلغي 12 ألف وظيفة، مما يؤثر على ما يقرب من 6% من القوى العاملة بدوام كامل.

حدثت تخفيضات الوظائف في جميع أنحاء الشركة، بما في ذلك منظمة التوظيف في جوجل وكانت عمليات تسريح العمال هذه أيضًا عبر المناطق الجغرافية، كما أفادت تقارير أن شركة Google India أنهت خدمة أكثر من 400 موظف.

كانت جوجل في طريقها لخفض التكاليف، خلال مكالمة أرباح جوجل لشهر يوليو، قال الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي إن الشركة مستمرة في إبطاء "نمو النفقات ووتيرة التوظيف".

وفي محاولة لخفض التكاليف بشكل أكبر، طلبت الشركة مؤخرًا من الموظفين الذين عادوا إلى العمل مشاركة مكاتب عملهم مع "شريك".

وتفيد التقارير أيضًا أن جوجل اتخذت إجراءات مثل تقليل الوجبات الخفيفة المجانية ودروس التمرين لموظفيها الحاليين.

ووفقًا لمذكرة داخلية ظهرت على الإنترنت مؤخرًا، توقفت الشركة أيضًا عن الإنفاق على المعدات الشخصية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة.