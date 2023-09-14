تكنولوجيا: هاتف Motorola Edge 40 Neo ينطلق بمعالج Dimensity 7030

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة موتورولا عن هاتف Motorola Edge 40 Neo الذي يأتي بمعالج Dimensity 7030، وشاشة بمعدل تحديث 144Hz.

يتميز Edge 40 Neo بشاشة pOLED بحجم 6.55 إنش، وجودة عرض FullHD+، وعمق ألوان 10بت، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz، ومعدل لمس 360Hz، وتتميز الشاشة بتدرج لوني بمعايير DCI-P3، وتصل إلى نسبة سطوع 1300 nit.

أيضاً يتميز هاتف Motorola Edge 40 Neo بدعم معايير HDR10+، كما يأتي بكاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل في ثقب يتوسط الشاشة.

ويدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 7030، كما يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، أيضاً ينطلق 40 Neo بنظام تشغيل Android 13.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم موتورولا هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع 120 درجة والتي تدعم التركيز التلقائي ولقطات macro.

ومن المقرر أن يتوفر Edge 40 Neo بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل اللون الأخضر، والأسود إلى جانب اللون الأزرق، على أن يتميز اثنان من النماذج بتصميم جلدي من vegan.

كما يدعم Edge 40 Neo معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، ويأتي بميزة الإتصال بشبكات 5G، ويدعم تقنية NFC، كما يأتي الهاتف بمكبرات صوتية بنظام ستريو، ويدعم تقنية Dolby Atmos، أيضاً يتميز الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 68W، ويبدأ سعر الهاتف من 399 يورو.

المصدر

اعلان





