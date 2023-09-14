تكنولوجيا: صور مسربة تكشف عن تصميم Galaxy A05s المرتقب من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت صور مسربة ثلاثية الأبعاد تصميم هاتف سامسونج المتوسط المرتقب Galaxy A05s والذي يظهر بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.

تستعد العملاق الكوري لإطلاق إصدارها الجديد Galaxy A05s، والذي يتميز بأبعاد 167.9 في 77.7 في 8.8مم، كما يأتي الهاتف بحجم شاشة 6.6 إنش، وتضم الشاشة أيضاً نتوء القطرة للكاميرة الأمامية بتصميم “Infinity-V”.

أيضاً تدعم سامسونج هذا الإصدار بقدرة بطارية 4000 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 25W، ويضم مدخل 3.5مم للسماعات.

من جانب أخر لم تكشف التسريبات عن تفاصيل أكثر دقة حول مواصفات تكوينات هاتف Galaxy A05s الأخرى، إلا أن الهاتف أعتمد بالفعل في منصة FCC إستعداداً للإعلان الرسمي خلال الأسابيع المقبلة.

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