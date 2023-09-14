الارشيف / علوم وتكنولوجيا

3 طرق لـ إيقاف OneDrive من مزامنة المجلدات في الويندوز

0 نشر
احمد صادق 0 تبليغ

  • 1/15
  • 2/15
  • 3/15
  • 4/15
  • 5/15
  • 6/15
  • 7/15
  • 8/15
  • 9/15
  • 10/15
  • 11/15
  • 12/15
  • 13/15
  • 14/15
  • 15/15

كيفية إيقاف OneDrive من مزامنة المجلدات في الويندوز..نعرف خاصية النسخ الإحتياطي على أنها ميزة جيدة في جميع الأجهزة، وذلك للحفاظ على المجلدات والملفات الهامة التي نخشى فقدها، ولكن متى يمكن أن يكون هذا مزعجًا؟ فتاليًا سنتعرف على كيفية إيقاف OneDrive من مزامنة المجلدات، وهذا نضطر له لأن OneDrive يقوم بمزامنة حتى الملفات الكبيرة! وذلك يؤثر سلبًا على المساحة المتوفرة لدى OneDrive لتخزين الملفات سحابيًا حيث يتم استنفاذ المساحة المجانية المتاحة سريعًا، وهذا ما يضطرك لـ إيقاف OneDrive من مزامنة المجلدات في الويندوز..تابع لتتعرف على الطريقة.

كيفية إيقاف OneDrive من مزامنة المجلدات في الويندوز

وتاليًا سنتعرف على كيفية إيقاف OneDrive من مزامنة الملفات الكبيرة في الويندوز:-

  • توجه إلى إعدادات OneDrive كالتالي:-

3 طرق لـ إيقاف OneDrive من مزامنة المجلدات في الويندوز 1

3 طرق لـ إيقاف OneDrive من مزامنة المجلدات في الويندوز 2
  • ثم اضغط على Sync And Backup/ ثم على Manage Backup

3 طرق لـ إيقاف OneDrive من مزامنة المجلدات في الويندوز 3
  • ثم قم بإلغاء تفعيل Documents و Desktop

3 طرق لـ إيقاف OneDrive من مزامنة المجلدات في الويندوز 4
  • ثم قم بتأكيد الأمر بالضغط على Stop Backup

3 طرق لـ إيقاف OneDrive من مزامنة المجلدات في الويندوز 5

كيفية إعادة الملفات من OneDrive إلى ملفات الويندوز

تابع الخطوات التالية:-

  • توجه إلى: C:\Users\[username] (ويختلف اليوزرنيم حسب الإسم الذي قمت بتعيينه).

3 طرق لـ إيقاف OneDrive من مزامنة المجلدات في الويندوز 6
  • ثم قم بضغطة مكررة على OneDrive

3 طرق لـ إيقاف OneDrive من مزامنة المجلدات في الويندوز 7
  • ثم قم بنسخ الملفات التي تود استرجاعها ولصقها في ملف الويندوز

3 طرق لـ إيقاف OneDrive من مزامنة المجلدات في الويندوز 8
  • عد مجددًا للصفحة الرئيسية واختر الملف الذي تريد نقل الملفات إليه..وليكن ملف الصور على سبيل المثال

3 طرق لـ إيقاف OneDrive من مزامنة المجلدات في الويندوز 9

كيفية إيقاف OneDrive من مزامنة الصور والفيديوهات ولقطات الشاشة

تابع الخطوات التالية:-

  • توجه إلى إعدادات OneDrive

3 طرق لـ إيقاف OneDrive من مزامنة المجلدات في الويندوز 10   3 طرق لـ إيقاف OneDrive من مزامنة المجلدات في الويندوز 11
  • ثم قم بإلغاء تفعيل المؤشرات التالية:

3 طرق لـ إيقاف OneDrive من مزامنة المجلدات في الويندوز 12

كيفية إيقاف OneDrive من المزامنة أونلاين للجهاز

أي إيقاف مشاركة OneDrive الملفات التي تمت مزامنتها على حساب OneDrive، على الجهاز الخاص بك!

  • توجه لإعدادات OneDrive

3 طرق لـ إيقاف OneDrive من مزامنة المجلدات في الويندوز 2
  • ثم في قسم Account اختر Choose Folders/ واختر إلغاء تفعيل المؤشر بجانب الملفات التي لا تود مشاركتها أو كلها من خلال إلغاء مؤشر Make all files available

3 طرق لـ إيقاف OneDrive من مزامنة المجلدات في الويندوز 14

وهكذا نكون قد تمكنا من إيقاف OneDrive من مزامنة كافة أنواع الملفات على الويندوز الخاص بك، وهكذا تستطيع الحفاظ على المساحة المجانية المتاحة لك على سحابة OneDrive لأن تكون حر لتخزين ما تريد، لا ما يتم تخزينه تلقائيًا، إلا إذا كان في مقدورك الدفع لزيادة المساحة.

تمت الإستعانة من الصور المرفقة في الخطوات من هنا

اقرأ أيضًا: تعرف على تحديث Windows 11 23H2 القادم وكل ما يخصه

المصدر الأصلي : عرفني

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا