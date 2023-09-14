شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تشجع البائعين على استخدام قوائم منتجات أنشأها الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق أمازون أداة جديدة للذكاء الاصطناعي تعمل على إنشاء قوائم المنتجات للبائعين، وتستخدم هذه الميزة نموذج لغة كبير (LLM) "تم تدريبه على كميات كبيرة من البيانات لجعل وصف منتجاتهم أسرع وأبسط، و تصف الشركة الأداة بأنها تلخص "العمل المهم" المتمثل في إنشاء العناوين والنقاط والأوصاف.

وتقول أمازون، إن أداة محتوى القائمة التوليدية الخاصة بها لا تتطلب من البائعين سوى تقديم وصف موجز للمنتج في بضع كلمات أو جمل، ومن هناك، سيتم إنشاء محتوى عالي الجودة لمراجعته، بما في ذلك العنوان ووصف المنتج والنقاط ، والتي يمكن للبائعين الاطلاع عليها قبل تنقيحها أو إرسالها كما هي.

وتقول الشركة، إن العديد من البائعين قاموا بالفعل باختبار الأداة خلال الأشهر القليلة الماضية، وتشير ملاحظاتهم إلى أن معظمهم يستخدمون المحتوى الذى تم إنشاؤه مباشرة دون مراجعات.

وستساعد هذه الإمكانات الجديدة البائعين على إنشاء قوائم عالية الجودة بجهد أقل وتزويد العملاء بمعلومات أكثر اكتمالًا واتساقًا وجاذبية عن المنتج من شأنها تعزيز تجارب التسوق الخاصة بهم، كتبت نائب رئيس أمازون ماري بيث ويستمورلاند اليوم في منشور مدونة

وكتب روبرت تيكيلا، نائب رئيس أمازون لأنظمة الاختيار والكتالوج، "من خلال نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة لدينا، يمكننا استنتاج المعرفة بالمنتج وتحسينها وإثرائها على نطاق غير مسبوق ومع تحسين كبير في الجودة والأداء والكفاءة"، مضيفا "تتعلم نماذجنا استنتاج معلومات المنتج من خلال مصادر المعلومات المتنوعة والمعرفة الكامنة والتفكير المنطقي الذي يتعلمونه".

وتنضم الأداة الجديدة إلى ملخصات المراجعة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من أمازون، والتي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا الصيف.

وتستخدم هذه الميزة الذكاء الاصطناعي التوليدي للتدريب على مراجعات المنتج وإخراج ملخصات من فقرة واحدة، بما في ذلك الكلمات الرئيسية القابلة للضغط.

وتشير الشركة إلى أنها لا تزال فى بداية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في واجهة متجرها: "وهذا مجرد جزء من فيض حول كيفية تخطيطنا لاستخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحسين تجربة البائع ومساعدة المزيد من البائعين على النجاح".

قال الرئيس التنفيذي آندي جاسي الشهر الماضي إنه من الآن فصاعدًا، سيكون الذكاء الاصطناعي التوليدي في قلب ما نقوم به.