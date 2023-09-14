شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإنترنت الفضائى "ستارلينك" يحقق 1.4 مليار دولار فى عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الوثائق التي اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال أن Starlink ، خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية SpaceX، حققت إيرادات بقيمة 1.4 مليار دولار العام الماضي ، وهذا ارتفاع من 222 مليون دولار في عام 2021 ولكن أقل بمقدار 11 مليار دولار من التوقعات الأصلية، وفقًا للمجلة .

ومن المثير للاهتمام أن تقرير صحيفة وول ستريت جورنال يأتي في نفس اليوم الذي قال فيه جوناثان هوفيلر، المدير التنفيذي لشركة SpaceX، في مؤتمر، إنه لم يعد يتكبد خسائر في إنتاج هوائيات الأقمار الصناعية الخاصة بـ Starlink، وفقًا لتقارير CNBC ، وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال، تلقت الربحية ضربة قوية في عام 2022، لكن تقريرًا صادرًا عن المنفذ الشهر الماضي ذكر أن SpaceX تمكنت من تحقيق أرباح في الربع الأول من عام 2023 .

وفي عرض تقديمي للمستثمرين عام 2015، توقعت الشركة التي أسسها إيلون ماسك في البداية أن ستارلينك ستحقق أرباحًا تشغيلية بقيمة 12 مليار دولار و7 مليارات دولار في عام 2022 .

وتوقعت شركة SpaceX أيضًا أن يكون لدى القسم 20 مليون مشترك بحلول نهاية عام 2022، حسبما يكشف العرض التقديمي، وبدلاً من ذلك، بحلول نهاية العام الماضي، كان لدى Starlink أكثر من مليون مشترك نشط فقط، و بحلول مايو 2023 أفادت الشركة أن لديها حوالي 1.5 مليون مستخدم ، ومع ذلك، ذكرت CNBC أن هوفيلر صرح بأن الأمر "تجاوز" هذه العلامة الآن.

وفي أكتوبر 2022، غرد ماسك بأن Starlink كانت تخسر حوالي 20 مليون دولار شهريًا للحفاظ على خدماتها قبل أن يقول: "على الرغم من أن Starlink لا تزال تخسر الأموال وأن الشركات الأخرى تحصل على مليارات الدولارات من دافعي الضرائب، سنواصل تمويل حكومة أوكرانيا مجانًا". ".

وفي كتاب قادم من تأليف والتر إيزاكسون، والذي نشرت صحيفة واشنطن بوست مقتطفًا منه، يقتبس إيزاكسون من جوين شوتويل، رئيس شركة SpaceX، قوله إنه قبل تراجع " ماسك " عن قراره، "كان لدى البنتاجون شيك بقيمة 145 مليون دولار جاهز لتسليمه لي، حرفيًا"، ثم استسلم إيلون للهراء على تويتر وللكارهين في البنتاجون الذين سربوا القصة».

ومع ذلك، يدعي إيزاكسون أن الوكالات الحكومية بدأت في النهاية في دفع تكاليف زيادة خدمة ستارلينك في أوكرانيا.